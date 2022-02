Önemli kararlar açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "210 kilovatsaate kadarki düşük tarife vatandaşlarımız lehine ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilecek. Esnafımız için de benzer bir düzenleme yapılacak. Sivil toplum örgütlerinin de elektrik kullanımları ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Cemevler'nin de elektrik kullanımı tarifesi ticarethane statüsünden konut tarifesine çevrilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Elektrik faturaları, 3600 ek gösterge ve Ukrayna-Rusya geriliminin ele alındığı toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Cuma günü Türk devletleri teşkilatı Aksakallılar Konseyi ile bir araya geldik. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyası ile birlikte enflasyonla mücadele konusunda atacağı adımlarla ilgili toplantıya canlı yayınla bağlandı.

*Gıda ürünlerindeki KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e düşürme, yani etiketlerde doğrudan 7 puanlık bir indirim yapma kararımızın müjdesini milletimizle paylaşmıştık.

*Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yumurta, yemeklik yağ, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat gibi KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

İndirim yansıtmayanlara yaptırım

*Enflasyonla mücadelede kararlılığımızda KDV düzenlemesi devlet olarak attığımız adımdır. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını yakından takip edecek, aksi yönde davranış sergileyen firmalara gereken yaptırımları uygulayacaktır.

*Aynı toplantıda üç ayrı başlık altında toplamda 60 milyar liralık kefalet limitiyle uygulamaya geçilen kredi garanti fonu iş insanlarımıza aktırıldı. Bu paketin de iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasındaki yol haritası da kamuoyuyla paylaşılmıştır.

*Elbette canımızı yakan fiyat artışları var ama bunların hepsi geçici.

BAE ziyareti

*Pazartesi ve salı günleri BAE’ye giderek hem resmi ziyaret gerçekleştirdik hem de Dubai-Türkiye milli gününe katıldık. Toplam 13 anlaşmayla ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin ahdi temelini güçlendirdik. Türkiye-BAE ilişkilerine yeni ivme kazandıran bu ziyaretin her iki ülke açısından verimli ve hayırlı neticeler doğuracağına inanıyorum.

Elektrik faturası açıklaması

*Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Bu sadece bize mahsus bir durum değil.

*Türkiye Avrupa’da en uygun fiyata elektrik veren 3. ülkedir.

*Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Ancak ülkemiz vatandaşına bunu en düşük seviyede yansıtan nadir ülkelerdendir.

Faturalarda yeni düzenleme

*Türkiye Ekonomi Modeli diye ifade ettiğimiz bir politikayla süreci tam tersine çevirmeyi başardık. Aldığımız tedbirlerin insanlarımızın günlük hayatlarına olan olumlu etkileri kendini her geçen ay biraz daha belli edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlayacağımız bir siyasi iklim ve ekonomiyle sokmaya kararlıyız.

*Üzerinde en çok konuşulan ve en çok konuşulan konulardan biri enerji fiyatlarıdır. Toplam elektrik üretimimizi dört kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil.

*Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğlagaz fiyatları on kat kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında üstelikte bizden her bakımda çok daha yüksek oranda fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır.

Türkiye vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik sunan Avrupa’da üçüncü ülke durumundadır. Türkiye, Avrupa’da vatandaşına en ucuz doğalgaz kullanımı sunan ülkedir.