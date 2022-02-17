Açık destek vermedi

Adayı ziyaret eden İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’ün dün katıldığı Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi özel oturumunda Rum tarafına, “Kıbrıs sorununun çözümüne İngiliz desteğine dair yeni teklifler sunma” çağrısı yaptığı bildirildi.

Alithia “İngiltere ‘Yeni Teklifler’ İstiyor” başlıklı haberinde, Sir Lindsay’in dünkü özel oturumda yaptığı bu çağrıyı “yoruma muhtaç bir nokta” olarak niteledi.

Kıbrıs sorununda aylardır var olan durağanlık içerisinde gözlemlenen tek hareketliliğin İngilizlerden geldiğini hatırlatan gazeteye göre Hoyle konuşmasındaki o noktayla, Rum tarafının önerdiği “Güven Yaratıcı Önlemleri” (GYÖ) mi, yoksa Cenevre gayriresmî beşli konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Londra’nın ileri götürdüğü fikirleri mi kast ettiği net değil.

İngiltere’nin girişimlerini “Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu federasyon teziyle Türk tarafının egemen eşitlik ve tanınma tezini BM’nin federasyon kararını aşan ve konfederasyon zemininde çözüme dayanan şekilde dengelemeye çalıştığı” şeklinde yorumlayan Rum siyasi partilerin endişeli olduğu belirtildi.

Şu ana kadar Rum tarafının GYÖ önerisini reddeden Türk tarafının Kıbrıs sorununda daha ileri görüşmeler için eşit egemenlik zemininde iki ayrı devlet şartı koştuğuna işaret eden gazete, BM Genel Sekreteri’nin özel veya şahsi temsilci ataması yönünde “ufukta hiçbir iyimser hareket görünmediğini” de yazdı.

Habere göre, Sir Hoyle, üç günlük ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le yaptığı görüşmede, Türkiye’yle ilgili şikâyetlerini ve “Güven Yaratıcı Önlem” teklifini dinledi, ardından Rum Meclisi’nin özel birleşiminde konuşma yaptı.

Sir Lindsay özel birleşimde sorulan sorulara karşılık, Ada’daki İngiliz askeri üslerinin “NATO ve BM açısından barışın idamesi konusunda önemli rol oynadığını” söyledi. “Rusya’nın saldırganlığı gibi uluslararası jeopolitik meydan okumalara” da değinen Sir Lindsay “barışın hâkim olmasını dilerim ancak herhangi bir tırmandırma eylemi cevapsız kalamaz” ifadesini kullandı.