Sıkıntı büyük

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, Türkiye’den ithal edilen ilaçların yüzde 37.43 civarında zamlanacağını belirtti. Tekiner, Diyalog’a yaptığı açıklamada her yıl Şubat ayında zam yapıldığını ancak bu yıl Şubat ayından önce zam yapıldığını gözlemlendiğini ifade etti. Tekiner, Şubat ayı içerisinde yapılacak zammın beklenilenin çok üzerinde olacağını dile getirdi.

Ülkede ciddi bir ilaç sıkıntısı olduğuna da değinen Tekiner, tükenen ilaçların yerine ilaç konulamadığını; antibiyotik, soğuk algınlığı, grip, tansiyon ilaçları ve göz damlaları gibi ilaçlarda ciddi bir sıkıntı yaşandığının altını çizdi. Tekiner şunları ifade etti;

“Her yıl şubat ayında ilaç fiyatlandırma komisyonunun ilaç ödemeleri için belirlediği bir Euro fiyatı var. Geçtiğimiz yıl bu 4.59 civarındaydı. Bu yıl dövizdeki dengesizlik ve TL’nin değer kaybı nedeniyle bu rakam 6.29’a çıktı. Bu da ilaçların yüzde 37.43 civarında bir zam almasına neden oldu. Her yıl Şubat ayında yapılan zamlar var ancak bu yıl dövizdeki artış ve TL’nin değer kaybı nedeniyle beklenilenin ve daha önceki yılların çok daha üzerinde olmuştur.

İlaçların zamlanması ile ilgili bize verilen tarih fiyat artışının 21 Şubatta yapılacağı yönündedir. Geçtiğimiz Şubat ayında zam olmuştu ancak arada yine zamlar yapıldı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Şubat sonrasında da ilaçlarda bir fiyat artışı gözlemlendi. Bu durum bütün ilaçlarda değil 10-15 kalem ilaçta gözlemlenmişti. 21 Şubat tarihinde artış alacak ilaçlar Türkiye’den gelen tüm ilaçlardır. Avrupa ülkelerinden gelen ilaçlar bu zamlara dâhil değil onlar döviz üzerinden belirlenen ilaçlardır.

Eksik ilaç var

“Türkiye’den gelen ilaçlarda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz ve elimizde biten ilaçların yerine ilaç koyamıyoruz” diyen Tekiner şöyle devam etti:

“Piyasada eksik ilacımız çok fazladır. Hemen hemen tüm ilaç guruplarında bu sorunu yaşıyoruz. Vitamin gurupları diğer ilaçlara göre fiyatları daha yüksek olan ilaçlardır ve bu gurupta bir sıkıntı yaşanmıyor. Sıkıntı yaşadığımız ilaçlar daha çok tedavi edici amaçla kullanılan ve reçelendirilen ilaçlardır. Antibiyotik, soğuk algınlığı, grip, tansiyon ilaçları ve göz damlaları dibi ilaçlarda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz.

İlaçlara yapılan zammın piyasaya nasıl yansıyacağını kestiremiyoruz. Bu yıl olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Dövizdeki dengesizliğin üretimi nasıl etkileyecek ve zamlar yansıdıktan sonra üretim normale dönecek mi hep birlikte göreceğiz. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı her alanda çok ciddi giderler oluşmaya başladı. Önümüzdeki ay zamlar yansıdıktan sonra piyasa rahatlar mı? Olmayan ilaçları bulabilecek miyiz? Garantisini göremiyoruz. “

İlaç sektörüne teşvik yok

İlaç konusunda dışa bağlı kalınmaması gerektiğini belirten Tekiner, şunları söyledi:

Ülkede sadece Pharma Mondial ilaç üretimi yapıyor. Bu ülkede ilaç üretiminin teşviklendirilmesi gerekiyor. Burada üretilen ilaçlar çok kısıtlı ve bu nedenle neredeyse tamamen ilaç konusunda dışa bağlıyız. İlaç sektörüne yatırım ve teşvik yoktur. Devletin bu konuda çok ciddi somut adımlar atarak yatırımları teşviklendirilmesi ve tamamı olmasa bile önemli bir kısmının bu ülkede üretilmesini sağlamalıdır. Eğer gerekli destek, yatırım ve teşvik yapılırsa bu ülkede de belli kalemlerde ilaç üretimi yapılabilir.

Devletten temin edilen ilaçlarda bizim herhangi bir söz hakkımız yok ancak bu yıl sağlığa ayrılan bütçenin çok az bir bütçe olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle de yeterli ilaç stoklanamıyor veya kısıtlamalar yapılıyor. Geçen yıl Haziran ayına kadar gidilen bütçe varken bu yıl Mart ayına kadar ayrılan bütçe ile gidilemeyecek. Bu konuda gerekli görüşmeler yaparak uyarılarda bulunduk. Zamlar gelmeden en azından alınıp stoklanabilecek ilaçların alınmasını bildirdik. Türkiye’de de çok ciddi bir ilaç sıkıntısı var ve bu bağlamda bize gelen ilaç oranında da azalma oluyor. Sağlıktaki problemlerinin çözülmesi seçilen tüm milletvekillerinin görevidir ve onlara gönderdiğimiz çözüm önerilerimiz de vardır.

Devlette ciddi bir eczacı eksikliği vardır. Kadrolu eczacı bulunmadığı için ilaç temini konusunda da ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Hastanelerde bir eczacının olması Devlet kanadındaki sorunlarını çözeceğine inandığımız için istihdam yapılması önerisinde bulunuyoruz.”