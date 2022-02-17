Paylaşımda zorlandılar

Ömer KADİROĞLU

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, dün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede gerekli uzlaşının sağlanamadığı bildirildi.

Güvenilir kaynaklar; sorununun bakanlık paylaşımından daha çok, kurumlarla ilgili olduğunu; DP'nin 4 kurum üzerinde ısrar etmesi nedeniyle Başbakan Sucuoğlu’nun toplantıyı terk ettiğini haber verdi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında DP ve YDP genel başkanları Cumhurbaşkanlığı’na davet edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapılan görüşmenin ardından bu kez Başbakan Sucuoğlu’nun saraya davet edildiği öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Sucuoğlu, DP kanadına Turizm ve Kültür Bakanlığını, YDP’ye ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını önerdi. YDP bu teklifi kabul ederken DP 2 bakanlık, ya da tek bakanlık 4 kurum üzerinde direndi.

DP’nin talep ettiği kurumlar şöyle:

Kooperatf Şirketler Mukayyitliği

Kalkınma Bankası

Şehircilik Dairesi

Vakıflar İdaresi.

Kesinleşen 7 isim

DP’nin tek bakanlık ve 4 kurum yönetimiyle ilgili teklifinin kabul edilmesi yönünde ciddi girişimlerin yapılması sonrasında üçlü koalisyonda uzlaşının yeniden gündeme geldiği ve yeni hükümetin muhtemelen bugün ilan edileceği bildirildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; yeni kabinede kesinleşen 7 isim şöyle:

Başbakan: Faiz Sucuoğlu

Maliye Bakanı: Sunat Atun

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı

Turizm ve Kültür Bakanı: Fikri Ataoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Hasan Taçoy

Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz .