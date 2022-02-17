Yazıklar olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de 15 yaşındaki kızın babasının şiddetine maruz kaldığı, erkek arkadaşı tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Genç kızın erkek arkadaşı Halil İbrahim Koçak, tecavüz, babası Ali Şengül ise ciddi darp suçlarından tutuklandı.

Her iki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Babası Ali Şengül’ün mandırada kendisine yardım etmediği için kızını uzatma kablosuyla darp ettiği, gözüne vurduğu açıklandı.

Genç kızın darp edilmesi üzerine devreye Sosyal Hizmet Görevlilerinin girdiği, ifadesi alınan genç kızın hem babasının şiddetini hem de erkek arkadaşının tecavüzünü anlattığı bildirildi.

Tecavüz olayının Dörtyol Polis Karakolu’na bildirildiği, Halil İbrahim Koçak’ın, Akdoğan’da tespit edilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Beton zeminde tecavüz

Soruşturmayı yapan polis memuru Kıvanç Özoğul, Halil İbrahim Koçak’ın, 1 Kasım 2021 tarihinde

15 yaşındaki kız arkadaşını, alıkoyarak motosikleti ile Paşaköy ile Aslanköy arasında bulunan araziye götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının kız arkadaşını beton zemine yatırarak tecavüz ettiğini ifade etti. Kız çocuğunun kızlık zarının bu tecavüz esnasında yırtıldığını açıklayan polis, zanlının 2021 yılı Kasım ayı içerisinde 2 ayrı farklı tarihte kız çocuğunu evine götürdüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Genç kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve kızlık zarının yırtıldığının tespit edildiğini anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığına ve meselenin ciddiyetine dikkat çekti. Polis, alınacak ifadeler ve araştırılması gereken hususlar olduğunu ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Yardım etmiyor diye yüzüne gözüne vurdu

Polis memuru, kızın babası Ali Şengül’ün ise ciddi darp suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti. Polis, Ali Şengül’ün 15 Şubat 2022 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Paşaköy’deki, ikametgâhları içerisinde, mandırada kendisine yardım etmediği gerekçesi ile 15 yaşındaki kızını darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının kızının gözüne eliyle vurduğunu, ayrıca odada bulunan uzatma kablosu ile bacağına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Baba serbest kaldı, erkek arkadaşı tutuklu

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla Ali Şengül’ün davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkeme, Halil İbrahim Koçak’ın ise 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.