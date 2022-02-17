Alarm durumu

Son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle 2 can kaybı oldu, 444 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta ise 7 can kaybı oldu, 2 bin 549 yeni vakaya rastlandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 13 bin 457 test sonucunda 444 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 399 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Lefkoşa’da 171, Gazimağusa’da 129, Girne’de 74, İskele’de 32, Güzelyurt’ta 19 ve Lefke’de 19 kişiye Covid-19 pozitif tanısı kondu.

Covid-19’a bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 186’ya çıkarken; ülkede tedavisi devam eden 4 bin 329 vaka var. Tedavisi devam eden vakalardan 5’i yoğun bakımda, 55’i Pandemi Merkezi’nde, 4 bin 269’u ise karantinada bulunuyor.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020

Toplam Vaka Sayısı: 63.070

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4269

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1187

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 398

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 447

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3672

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 127194

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte, yaşları 50 ile 99 arasında değişen 7 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 97 bin 679 testle 2 bin 549 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 298 bin 235'e, toplam can kayıplarının 798'e ulaştığını açıkladı.

43'ünün durumu ciddi olmak üzere 175 kişinin hastanede tedavi görmekte olduğu kaydedildi.