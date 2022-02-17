Faiz artışı için kapı aralandı

İngiltere'de ocak ayında tüketici fiyatlarındaki yıllık artış 5,5 ile son 30 yılın zirvesinde. Enflasyonda yüksek seyrin sürmesi İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artıracağına dönük tahminleri de arttırdı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ocak 2022’de yıllık yüzde 5,5 arttı. Bu oran son 1992 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu. TÜFE’de bir önceki ay da yıllık yüzde 5,4 artış tespit edilmişti.

Enflasyon artışına en büyük katkı enerji, giyim, ayakkabı, konut ve ev hizmetleri ile mobilya ve ev eşyalarından geldi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) şubat ayı başında yaptığı bir açıklamada, hane halkı enerji faturalarının yükselmeye devam edeceğini ve nisan ayında enflasyonun yüzde 7,25 civarında zirve yapacağını tahmin etmişti.

BoE yükselen enflasyon karşısında aralıktan bu yana iki kez faiz artırdı. Aralık ayı öncesi yüzde 0,1 olan politika faizi yüzde 0,5’e yükselirken finans piyasaları BoE’den mart ayında bir faiz artışı daha bekliyor.

İngiltere’deki enflasyon, gelişmiş ülkelerde son yıllarda kaydedilen en yüksek enflasyon rakamlarına eşlik etti. ABD tüketici fiyat enflasyonu ocak ayında yüzde 7,5 ile 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Euro bölgesinde enflasyon yüzde 5,1 ile rekor kırmıştı.

J.P. Morgan varlık yönetimi biriminin küresel stratejisti Ambrose Crofton konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “İngiltere enflasyonundaki yukarı yönlü sürpriz, son zamanlardaki bir küresel eğilimin altını çizmeye hizmet ediyor: Daha yüksek ve daha kalıcı enflasyon merkez bankalarının faiz artırımına kapı açtı” dedi.