CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, başta ekonomik çevreler olmak üzere, bazı kesimlerin

42 vekille istikrarın yakalanması için UBP ile CTP’nin hükümet kurma isteklerini anlayışla karşıladığını ancak, milletvekili sayısı yanında nitelik ve ilkelerin de önemli olduğunu vurguladı.

“CTP, UBP’ye kapıları kapattı” denildiğini ama bunun doğru olmadığını ifade eden Candan, UBP heyetini dinlediklerini, kendilerine bırakılan manifesto nitelikli görüşleri incelediklerini, sözde kalmasın diye yazılı olarak CTP’nin de UBP’ye ilkelerini ilettiklerini belirtti.

Candan, “UBP ile kapıları kapatmadık, görüşlerimizi, prensiplerimizi ilettik. Net olduk ve öyle hareket ettik” dedi.

Armağan Candan, katıldığı bir WEB TV programında değerlendirmelerde bulundu.

23 Ocak Erken Genel Seçim sonuçlarını değerlendiren Armağan Candan, “CTP olarak seçimden birinci parti çıkmak ve iktidarda yer almak için seçime girdik. 2018 yılında dörtlü koalisyonu kurduğumuz partilerden DP’nin vekil sayısı aynı kaldı. HP, büyük düşüş yaşadı. TDP ise barajı geçemedi. 4 partinin vekil sayısı 27 idi şu an 24’tür. Toplumun görmek istediği dönemin başarılı olan 4’lü koalisyon imkânı ortadan kalktı” dedi.

“UBP ile CTP oyunu artırdı”

Hükümet krizlerinden ve başarısız yönetimlerden dolayı halkın etkilendiğini, bu nedenle UBP ile CTP’nin oyunu artırdığını anlatan Candan, “ ‘Ya en büyük sağ ya da en büyük sol partiye oy verelim’ denildi. 50 vekilin, 42’si iki partide toplandı. Bozulan hükümetler, azınlık hükümeti dönemi meclisin açılamaması ve kişisel çıkarlar yüzünden kavgalar siyasete güveni azaltmıştı” ifadelerini kullandı.

UBP ile CTP’nin hükümeti kurması konusunda bazı çevrelerden talepler olmasına değinen Candan, “42 vekille istikrarı yakalamak için hükümet kurulmak istenmesini anlayışla karşılıyorum ancak daha önce UBP ile CTP, 39 vekille hükümet kurdu ancak bu hükümet 9 ayda bozuldu. Sayı yanında nitelik ve ilkeler de önemli. Hükümette olalım veya olmayalım UBP ile görüşeceğimizi söyledik. Vergilendirme, kamu reformu ve belediyeler reformu konularında yardımcı olacağız” dedi.

“UBP 35-40 sayfalık belge getirdi”

UBP’nin hükümet kurma çalışmaları kapsamında CTP’ye yaptığı ziyaretten bahseden Candan, “Görüşmede CTP heyetinde ben de yer aldım. Bir buçuk saat görüşme yaptık. Vatandaşlık Yasası da gündeme geldi. Dövize endeksli muhasebe ve Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi aktardık. UBP 35-40 sayfalık belge getirdi. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddialardaki gibi UBP bize hükümete girme konusunda cazip bir teklif yapmadı. UBP, Kıbrıs konusu ve diğer konularda bize bir tür manifesto bıraktı” dedi.

“Ortak nokta varsa beraber hareket etmek gerekir”

Hafta sonu CTP MYK’sında değerlendirme yaptıktan sonra UBP’ye yazılı olarak görüşlerini bildirdiklerine dikkat çeken Candan, “UBP’nin ziyaretini cevapsız bırakmadık. Muğlak bırakmadık. Samimiyetle görüşlerimizi aktardık. Ortak nokta varsa beraber hareket etmek gerekir” diye konuştu.

CTP’nin ana muhalefette olmak yerine iktidarda olmak istediğini dile getiren Candan, “Doğal olan birinci partinin kendine yakın ve çalışabileceği partilerle hükümete girmesidir ancak aritmetiğe takılırsa değerlendirme yapılır” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir hükümet için muhalefet de gereklidir”

CTP’nin hükümette veya muhalefette olma gibi derdi olmadığını savunan Candan, “Güçlü bir hükümet için muhalefet de gereklidir. Muhalefetsiz bir demokrasi olmaz. 18 milletvekili ile meclise yasaları getireceğiz, ayrıca hükümetin toplum yararına olan yasalarına da destek vereceğiz. Meclis başkan yardımcılığı konusunda parti içinde değerlendirme yapacağız” dedi.

“UBP ile kapıları kapatmadık görüşlerimizi ilettik”

Sözde kalmasın diye yazılı olarak UBP’ye hükümetle ilgili düşüncelerini sunduklarını anlatan Candan, “UBP ile kapıları kapatmadık, görüşlerimizi, prensiplerimizi ilettik. Net olduk ve öyle hareket ettik” diye ifade etti.