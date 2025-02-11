Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen hafta ortaya attığı Gazze planına ilişkin ayrıntı verdi. Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planında, "Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını." söyledi. Trump ayrıca, Gazze'nin sahibinin kendisi olacağını ve "Gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti.

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.

Netanyahu'dan, "devrimci" nitelendirmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planını "devrimci" şeklinde nitelendirdi.

ABD'ye yaptığı ziyareti tamamlayan ve ülkesine dönen Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Trump ve üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirtti.

Netanyahu'nun, savaşta başarılar elde ettiklerini öne sürerken bu başarıların ne olduğu hakkında detay vermemesi dikkati çekti.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "devrimci ve yaratıcı" olarak niteleyen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını tam olarak uyguladıklarını savundu.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025, 09:53