Üst geçit ve bariyer şart

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrası yolların aydınlatılmasına yönelik tartışmalarla ilgili açıklama yaparak, bölgedeki yol güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Amcaoğlu, Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu BRT’deki 18. Saat programına katıldı.

Sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Amcaoğlu, "Belediye olarak maddi kaynağı da personel desteğini de sağlamaya hazırız. Bugün Kıb-Tek’in gelip aydınlatma arızalarını tespit etmesini bekliyoruz" dedi.

Amcaoğlu, “Ancak elektrik altyapısı konusunda mutlaka Kıb-Tek’in teknik desteğine ihtiyaç duyulur. Belediyeler olarak tek başımıza müdahale edemeyiz. Çünkü bu işin şakası yok. Bir can kaybı yaşanırsa, biz sorumlu oluruz” dedi.

Amcaoğlu, karayollarının aydınlatma konusunda daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Karayolları, Kıb-Tek ve belediyelerin koordinasyon içinde çalışması şart. Girne-Lefkoşa yolu örneğinde olduğu gibi iş birliği içinde hareket etmeliyiz. Daha önce karayolları ve Kıb-Tek ile ortak çalışmalar yaptık ve bu yöntemle birçok noktadaki aydınlatma sorununu çözdük” dedi.

Başkan Amcaoğlu, Gönyeli’de kazaların sadece aydınlatma eksikliği nedeniyle değil, yaya geçiş noktalarındaki eksiklikler nedeniyle de yaşandığını belirtti.

“Bariyerler mi yapılacak, üst geçit mi olacak, trafik ışıkları mı konulacak, bunları masaya yatırmalıyız. Aydınlatma önemli ama yol güvenliği de en az onun kadar kritik” diye konuştu.