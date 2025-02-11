Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya gelerek, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin hazırlıkları ele aldı. Cumhurbaşkanı Tatar 17-18 Mart’ta Cenevre’de garantör ülkelerin de katılımıyla gerçekleşecek olan toplantıya katılacaklarını açıkladı.

DiCarlo, Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara ve Atina’yı ziyaret ederek, son raporunu hazırlayacak. Ortadoğu’daki gelişmeleri dikkate alan siyasi çevreler, Kıbrıs konusunda bu kez ilerleme olabileceğini söylüyor. Tarafların uzlaşması halinde ortaya çıkacak çözüm planı referanduma götürülmeyecek.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Tatar ile DiCarlo’nun Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşmesi saat 10.00'da başladı. DiCarlo, Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılandı.

DiCarlo’ya BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından ilk olarak Dicarlo, sonra da Cumhurbaşkanı Tatar basına açıklama yaptı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo, kısa açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’la gelecek ay yapılacak geniş kapsamlı toplantıyı ve bu toplantıda ele alınacakları konuştuklarını kaydetti.

DiCarlo, verimli bir toplantı olduğunu ve Tatar’la güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, ilerleyen saatlerde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini söyledi.

“Adaya ikinci ziyaretim. Burada olmaktan çok memnunum.” diyen DiCarlo, gün içerisinde İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu, daha sonra da temsilcilerle görüşmesi olacağını vurguladı.

Tatar: Toplantıya katılacağımızı söyledik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 17-18 Mart'ta Cenevre'de yapılacak muhtemel geniş katılımlı toplantıya katılabileceklerini söyledi.

Tatar, DiCarlo ile bir buçuk saatte çeşitli konularda görüşme yaptıklarını ve görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Görüşmede Mart ayında Cenevre’de yapılması öngörülen toplantının ele alındığını ifade eden Tatar, tüm tarafların katılmasının öngörüldüğü gayri resmî buluşmanın faydalı olacağına inanç belirtti.

Tatar, 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre’de yapılması öngörülen toplantıya onay verdiklerini DiCarlo’ya söylediğini kaydetti. Görüşme öncesi hazırlıkların devam edeceğini ifade eden Tatar, adada iki taraf, iki egemen halk ve iki devlet olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapıcı olarak çözüme yönelik adım atılacaksa Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkı asli unsurdur ve özden gelen egemenlik hakkı vardır” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının yaşamsal öneme sahip haklarını toplantıda aktardığını kaydetti.

İzolasyonların bu çağda insan haklarına aykırı ve haksız bir cezalandırma olduğunu anlattıklarını ifade eden Tatar, “Hayatımızı zora sokacak bir anlaşmayı asla kabul etmiyoruz” dedi.

Adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşma için Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine ve adada 60 yıldır yaşananlara önem verilmesi gerektiğini belirten Tatar, Rumların her anlaşmayı reddettiğini ama Kıbrıs Türk halkının ambargo altında yaşadığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

BM’nin artık bu konuda adım atması gerektiğini ifade eden Tatar, direkt uçuş direkt temas ve direkt ticaret konularında açılımın şart olduğunu kaydetti.

İki eşit tarafın birçok konuda iş birliği yapabileceğini ifade eden Tatar, enerji ve turizm başta olmak üzere geçiş kapıları konusunda iş birliği yapılabileceğini söyledi.

New York’taki üçlü görüşmede de ele alınan yeni geçiş kapılarla ilgili iş birliği yapılabileceğini ifade eden Tatar, 9 kapı olduğunu ve ağırlığın yüzde 65 ile Metehan’da olduğunu belirtti.

Metehan’ın artık daha fazlasını kaldıramadığını ve iki tarafa da sıkıntı yarattığını ifade eden Tatar, yeni geçiş kapılarının Haspolat ve Akıncılar’da açılması yönünde öneri yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

Rum tarafının çerçeve dışına çıktığını ve transit geçiş istediğini ancak bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tatar, Pile Yiğitler yolu konusunda yaşanan sıkıntıya değindi.

“Yararlı bir görüşme oldu”

İki tarafın hayrına iş birliği yapabileceğini ancak karşı tarafın bunu kabul etmediğini ifade eden Tatar, kabul edilmek istenmeyen KKTC’nin var olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Anlaşmanın müzakere sonucu bulunabileceğine inanıp, desteklediklerini ancak bunun da şartlara bağlı olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye kökenli insanların güneye geçememesi konusunu görüşmede anlattıklarını ve rahatsızlığın karşı tarafa iletilmesini istediklerini belirtti.

Kıbrıs konusunun özünü oluşturan sıkıntıları ifade ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sonuç olarak Cenevre’de yapılması planlanan gayri resmî toplantıya 17-18 Mart tarihinde katılabileceklerine onay verdiklerini dile getirdiği görüşmenin yararlı bir görüşme olduğunu söyledi.

DiCarlo, Hristodulidis'le de görüştü

Öte yandan BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Rum radyosuna göre Hristoduldis görüşme öncesinde DiCarlo’nun, dünkü görüşmelerinde kendisine ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 20 Mart’taki Avrupa Birliği zirve toplantısının hemen öncesinde Cenevre’de genişletilmiş görüşme için davet ilettiğini söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile Kıbrıs sorununda genişletilmiş görüşmenin hazırlıklarıyla ilgili konuları ele aldıkları “yapıcı” bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Kıbrıs Kadın Koalisyonu temsilcileriyle bir araya geldi

Bu arada Rosemary DiCarlo, İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu(CWBC) temsilcileriyle, ara bölgede bir araya geldi.

Ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de yer alan toplantıda DiCarlo, kadınların yeni bir çözüm sürecinde yer almasının gerektiğini belirtti.

Dicarlo, pek çok çözüm sürecinin sonucuna bakıldığında, kadınların yer aldığı süreçlerin çözümle sonuçlanma olasılığının daha yüksek olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Rosemary DiCarlo, toplantının açılışında “Kadınların çözüm görüşmelerine katılımı başlıklı” bir konuşma yaptı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025, 09:51