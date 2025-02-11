‘2025 onların yılı olacak’

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Yorgos Cicikostas, 2025’in orduda kadın yılı olacağını söyledi.

Alithia’nın haberine göre Cicikostas 2025’i RMMO’da kadın yılı olarak niteleme sebebinin, kadınların, erkek meslektaşlarıyla eşit çok kıymetli rolünü öne çıkarmak olduğunu belirtti.

2025’teki önceliklerinin RMMO’nun katalitik güç çarpanı olan insan kaynakları, doğru kişinin doğru pozisyona yerleştirilmesiyle mevcut personelin tüm yönetim kademelerince en iyi şekilde yönetilmesi olduğunu belirten Cicikostas, adalet duygusunun sağlamlaştırılması, disiplinin artırılması ve mesleki duyarlılığın güçlendirilmesi için gerekli yasa değişiklerinin yapılacağını kaydetti.

Cicikostas, birliklerdeki personel sayısının artırılması için yenilikçi eylemler uygulanması gerektiğine işaret ederek profesyonel askerlik kurumunu yükseltmenin, kısa süreliğine yeniden görevlendirilen asker biriminin süratle oluşturulmasının ve kadınların gönüllü askere alınmasının bu çerçevede olduğunu söyledi.

Astsubayların RMMO’daki rolünü vurgulamak üzere komutan yardımcılığı kurumunu kurmayı hedeflediklerini anlatan Cicikostas, seferiler ve milislerin birliklerine katılımları sırasında zamanı daha iyi kullanma ve iyi değerlendirme amaçlı programlar oluşturulacağını, halen seferi ve milislerin kullandıkları silahların yükseltilmesi yönünde faaliyete geçildiğini belirtti.

Cicikostas modernizasyon çerçevesinde, modern meydan okumaların ve her türlü konvansiyonel, asimetrik ya da hibrit tehdidin personelin ve devlet imkanlarının en verimli şekilde değerlendirilerek göğüslenmesi için RMMO ve Komutanlık-Müdürlüklerin mevcut organizasyon yapılarının değiştirilmesi ve yenilerinin oluşturulmasıyla derinlemesine reorganizasyon planladıklarını söyledi.

Cicikostas, 2025’teki diğer bir hedeflerinin ise mühimmat depoları başta olmak üzere mevcut binaların iyileştirilmesi olduğuna işaret etti. Cicikostas, Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü ve Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü ile ilgili anlaşmaların da altyapıların iyileştirilmesi kapsamında bulunduğunu ifade etti.