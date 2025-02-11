Güzel bir deneyim

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Şubat tatilinde çocukların yaratıcı, sosyal, eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle keyifli zaman geçirmeleri hedefiyle organize ettiği etkinlikler sürüyor.

Toplam 9 farklı kurs ve etkinlikle 4-12 yaş aralığındaki çocuklara geniş bir seçenek sunuluyor.

Gizem Miralay Serdar eşliğinde gerçekleştirilen Gökkuşağı Kurabiye Atölyesi, Aslı İzveren ve Ebru Köktaş eğitmenliğinde yapılan Yaratıcı Ahşap Atölyesi’nin ardından dün de Ayhatun Ateşin eşliğinde Seramik Mozaik Atölyesi tamamlandı.

Ateşin, çocuklara seramik sanatını öğretirken, keyifli anlar yaşandı.

