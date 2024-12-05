Siyasi krizi başladı

Fransa'da Başbakan Michel Barnier'in güven oylamasını kaybetmesi sonrası ülke yeni bir siyasi belirsizlik içine girdi.

Ülke tarihinde 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güven oylaması sonrası düştü.

Yalnızca 3 aydır başbakan olan Barnier'in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması bekleniyor.

Ancak Macron'un bu aşamadan sonra hükümeti kurma görevini kime vereceği belli değil. Son seçimin üzerinden bir sene geçmemiş olması nedeniyle, krizin sandıkla çözülmesi olasılığı da bulunmuyor.

Fransa Anayasası'na göre Temmuz'dan önce bir seçim yapılamıyor.

Bu aşamada Macron'un seçilmemiş teknokratlardan oluşan bir hükümet ataması da söz konusu.

Ülkenin son hükümeti, seçim sonrası aylar süren bir görüşme trafiği ile kurulabilmişti.

Güven oylamasının, son seçimde üçüncü parti olan Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen için de bir güç sınavı olduğu yorumu yapılıyordu.

Kriz nasıl başladı?

Son siyasi kriz, hükümetin gelecek yıl için kemer sıkma bütçesini geçirmek istemesi ile başladı.

Marine Le Pen'in başını çektiği aşırı sağın yanı sıra aşırı sol blok da ayrı bir önergeyle bütçeye karşı çıktı.

İki uç siyasi kanat, hükümetin endişelerini dinlemediği noktasında birleşiyordu.

Çarşamba günü akşam saatlerinde yapılan güven oylamasında 577 parlamenterin 331'i hükümetin düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Aşırı soldan eski Marksist Jean-Luc Mélenchon, hükümetin düşürülmesi sonrası X’ten yaptığı paylaşımda Macron’un da çok zamanı kalmadığını savundu.

Mélenchon, Macron’un görevdeki süresini kastederek, “Her üç ayda bir Barnier bulsa bile, Macron üç yıl görevde kalamayacak” dedi.

