Ankara’dan büyük destek

Başbakan Ünal Üstel resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya geldi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Narenciye konusunda müjde veren Üstel, son valensiya döneminde ağaçta kalan portakal için üreticiye gelecek hafta 160 Milyon TL ödeneceğini açıkladı.

Üstel, “Yeni dönemde narenciye tamamen eskisi gibi Türkiye’ye gönderilecek, hem Türkiye’de satışı sağlanacak hem de Türkiye üzerinden başka pazarlara ulaşması sağlanacak” dedi.

Başbakan Üstel, Ankara temaslarını değerlendirdi.

“Ülke ekonomisini nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz konularını Ankara’ya her gelişimizde masaya yatırıyoruz” diyen Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını anlattı. Üstel şöyle konuştu:

“Bu verimli toplantı sayesinde, iki senede Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile neler yaptığımızı ortaya koyduk. Çünkü geçmişten kalan gerek yarım proje gerekse reformları bu iki sene içerisinde tamamladık. Ama geriye kalan bazı yarım projeler var ve halkımızın ihtiyaç duyduğu projeler mevcut. Onları da 2025 yılı içerisinde nasıl hayata geçirebiliriz diye konuştuk. Bunların çalışmasını gerçekleştirdik ve bir takvimlendirme programı yaptık.”

Başbakan Üstel, temasları kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Efgan Ala ile de görüştüklerini anlattı.

Yılmaz: Uluslararası toplum KKTC’yi artık tanımalı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Üstel’i ülkede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KKTC’nin kuruluşunun 41’inci yıl dönümü nedeniyle geçen ay adayı ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, “Bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü KKTC makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Cevdet Yılmaz, “Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) artık tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır” diyerek, Kıbrıs meselesinde yalnızca Ada’daki gerçekler üzerine inşa edilecek bir çözümün adil, kalıcı ve sürdürülebilir olacağını vurguladı.

Federasyon modelinin artık bir seçenek olmadığını kaydeden Yılmaz, Türkiye’nin, anavatan ve garantör devlet olarak, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını savunmaya devam edeceğini belirtti.

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olmasına yönelik çabalarını sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, “Haksız ambargolar ve izolasyonlarla Kıbrıs Türkü’nün spor, eğitim ve ulaşım gibi temel insan hakları dahi on yıllardır ihlal ediliyor olsa da biz Kıbrıs Türkü’nü ihtiyaç duyduğu her alanda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette, KKTC’nin kat ettiği mesafeyi bir kez daha gözlemleme fırsatı olduğunu dile getiren Yılmaz, “KKTC geliştikçe, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşadığını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

İlk etapta ayakta tedavi ve muayene hizmetleri ile sınırlı olarak KKTC ve TC vatandaşlarına hizmet verecek olan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin inşası için devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini kaydetti, projenin en kısa sürede tamamlanacağına inanç belirtti.

“Her alanda desteklemeye devam edeceğiz”

2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerle ilgili KKTC hükümetiyle iş birliği halinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olmasına yönelik çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

KKTC’ye ekonomik olarak verdikleri destek gibi siyasi desteği de sürdürdüklerinin altını çizen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’nin tanınması ve uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024, 10:00