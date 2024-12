Candan katkı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 1. Engelli Hakları Çalıştayı Eylem Planı Lansmanı’nın ardından Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'na tam donanımlı, çok koltuklu araç hibe etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç hibesi dolayısıyla yaptığı konuşmada, Anavatan'ın her alanda olduğu gibi yardımlarına devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yaptığı açıklamada, "Engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm üretilebilmesini, yaşam standartlarını iyileştirilmesini teminen daha çok çalışmalı, bu husustaki toplumsal farkındalığı daima en tepede tutulması için azami sürede çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Büyükelçi Serim, engelli bireylerin toplum hayatına tam, sorunsuz katılması için kamunun inisiyatif alması ve liderlik etmesinin şart olduğunun altını çizdi.

Serim, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının her kesimine uzattığımız eli engelli kardeşlerimiz için de uzatıyoruz. KKTC'de derneklerimizce bizlere ulaştırılan her türlü projeyi titizlikle incelemekteyiz. Tüm uygulanabilir projelere öncelikli önem vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Serim, diğer bir donanımlı aracı da Engelsiz Yaşam Evi'ne bağışlayacaklarını ifade etti.