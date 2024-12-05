Sarsıntılar ürkütüyor

Antalya yakınlarında, Kıbrıs açıklarında 5 gün arayla bir deprem daha meydana geldi.

KKTC Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisinden verilen bilgiye göre, 11.09 sıralarında, Akdeniz Deprem İstasyonu’nda istasyondan yaklaşık 130 km uzaklıkta, aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.1 olan (Orta Şiddette) deprem kaydedildi. Deprem merkez üssünün 35.86 Kuzey ve 31.70 Doğu Koordinatlarında, Antalya Körfezinde yaklaşık 6km derinliğinde olduğu saptandı.

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Akdeniz’de devam eden tektonik hareketlilik ve 5.1 büyüklüğündeki son deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile yürütülen paleosismoloji çalışmalarının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Panik olmadan, bilinçli bir şekilde çalışmaları sonlandırmak önemli. Çünkü bilmek işin en önemli kısmı…” ifadelerini kullandı.

Albayrak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yürütülen projelerin laboratuvar aşamasının bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Erhürman: Kaybedecek zaman yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 5 gün arayla meydana gelen depremlere işaret ederek önlemler konusunda “Kaybedecek daha fazla zaman yok” ifadelerini kullandı.

CTP Basın Bürosu'nun açıklamasına göre, Erhürman, depremlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem önlemleri konusunda kaybedecek daha fazla zaman olmadığını vurguladı.

Erhürman, "Çağrımızdır: Ana muhalefet olarak, hükumet değil, devlet içerisinde oluşturulacak bir koordinasyon yapısı içinde yer almaya hazırız. Ve bilinsin ki yapılmayacaksa yapmaya başlayacağız” dedi.

Adıyaman'dan döndüklerini, her gidişlerinde aynı acıları bir kez daha yaşadıklarını vurgulayan Erhürman, dün meydana gelen sarsıntıya işaret ederek, Yerbilim Mühendisleri Odası'nın 4 gün önce depremle ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptığını, KTMMOB'nin de açıklamaları bulunduğunu kaydetti.