‘Adım adım ilerliyoruz’

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos NATO’ya üyelik başvurusunda bulunma noktasında olmadıklarını, bu yönde adım adım ilerlediklerini söyledi.

Kombos, ‘acele etmeden adım adım, olguların kendi başına olgunlaşmasına ve uygun zamanın gelmesine izin vererek ilerleyeceklerini’ söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Kombos Rum Meclisinde yaptığı konuşmada NATO üyelik başvurusuyla ilgili “ilandan icraya geçiş çok önemli. İcra için, daha önce söylediğim bazı adımların atılması gerekir" dedi. Kombos, önceliklerinin savunma kabiliyetini güçlendirmek olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında, adadaki Türk askeri varlığına ve Türk askerinin tedarikçilerine işaret eden Kombos, “önce, gerekli teçhizatın temin edilmesi değerlendirilmeli.” dedi ve Güney Kıbrıs’ın tedarik zincirini etkileyen bazı jeopolitik olgulara dikkat çekti.

Öncelik savunmayı güçlendirmek

“Her halükarda önceliğin, bazı iş birlikleri aracılığıyla savunma kabiliyetini güçlendirmek olduğunu” belirten Kombos malzeme, eğitim ve altyapı olanaklarının, Güney Kıbrıs’ın iş birliği içerisinde olduğu NATO ülkeleriyle aynı seviyeye getirilmesi gerektiğine ve yaklaşımlarının bu yönde olduğuna işaret etti.

Kombos, "ABD ile ilişkileri mükemmel bir noktada olsa da" savunma tedarikinin güçlendirilmesi, silah sistemlerine erişim, RMMO personelinin eğitim nedeniyle ve NATO ülkeleriyle iş birliği içerisinde olunduğundan altyapılarının güçlendirilmesine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Kombos “bu üç noktada iş birliği yaptığımız ülkelerle aynı hizaya gelmeliyiz.” ifadesini de kullandı.

