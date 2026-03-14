ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İran'a yardım ettiğini düşündüğünü söyledi. Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum" dedi. ABD Başkanı, Ukrayna'nın dron savunması için yardımlarına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Trump, İran'la savaşın ne zaman biteceği konusunda, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter" değerlendirmesini yaptı. İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız" ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin olmadığını savunan ve bu dönemde ABD'ye çok sayıda İranlının girdiğini kaydeden Trump, "ABD'de 1700’den fazla İranlı uyuyan hücre olabilir" ifadesini kullandı ancak detaylandırmadı.

Tahran'a geniş çaplı saldırı başlatıldı

Bu arada ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 14 gün geride kalırken, İsrail ordusu, Tahran genelinde geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu duyurdu. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı. İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da gerçekleştirilen "Kudüs Günü" yürüyüşleri sırasında miting alanında patlamalar gerçekleştiğini duyurdu. Reuters haber ajansı, başkentin güneydoğusunun vurulduğunu ve bölgeye ilk yardım ekiplerinin gittiğini açıkladı. Saldırı sonuncunda bir kadının öldüğü aktarıldı.

Hizbullah: Uzun sürecek bir savaşa hazırız

İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'da Hizbullah'tan bir açıklama geldi. Açıklamada "İsrail ile uzun sürecek bir savaşa hazırız" denildi. Hizbullah lideri Naim Kasım ise İsrail'in kendisine yönelik suikast tehdidinin bir önemi olmadığını söyledi.

İsrail'de füze nedeniyle yangınlar çıktı

İran'dan İsrail'e fırlatılan balistik füzeler, başkent Tel Aviv'e 12 kilometre mesafede bulunan Rişon LeTsiyon şehri ve yakınlarındaki çeşitli bölgelere düştü. İsrailli yetkililer henüz saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı. Ancak İsrail basını, saldırıda parça tesirli balistik mühimmat kullanıldığını ve Rişon LeTsiyon ile Shoham yerleşim biriminde yangın çıktığını bildirdi. Saldırı sonucunda Rişon LeTsiyon'daki bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiği ve bir otoyolda çukur oluştuğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölgedeki bir evin çatısında çıkan yangına ilişkin görüntüler yer aldı.

Düşen ABD uçağında 6 kişi öldü

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın batısında düşen KC-135 tipi yakıt ikmal uçağındaki 6 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Uçaktaki 6 mürettebat üyesinin tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü, uçağın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle düşmediği belirtildi. Ölen askerlerin kimliklerinin ailelerine haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.