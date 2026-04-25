Müzakere adımı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad’a gitti. Müzakereler için ABD'li Steve Witkoff ile Jared Kushner'in de İslamabad'a gitti.

Pakistan hükümet kaynaklarına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin küçük bir heyetle İslamabad’a gitti. Bu ziyaret sonucunda ABD ile barış görüşmelerinin yapılması öngörülüyor.

Arakçi, Pakistan'ın yanı sıra Umman'ın başkenti Maskat ve Rusya'nın başkenti Moskova'ya da gidecek. Güvenlik ve diplomatik hazırlıkların da İslamabad’da sürdüğü belirtilirken, kaynaklar ABD’ye ait lojistik ve güvenlik ekibinin olası görüşmeler öncesinde şehre ulaştığını doğruladı. Müzakere için ABD'li Steve Witkoff ile Jared Kushner'in de İslamabad'a gitmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, Witkoff ve Kushner'ın Pakistan'a uçmak için ABD'de hazır bekleyeceğini açıkladı. “İran bizim temasa geçti ve yüz yüze görüşme talep etti” denildi.

Trump: İran bizimle görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada, “İran bizimle görüşmek istiyor, bir anlaşma yapıp yapamayacaklarını görmek istiyorlar” dedi.

Yetkililerin şu anda İran ile görüştüğü de ekleyen Trump, “İran taleplerimizi çözmeye yönelik bir plan üzerinde çalışıyor” dedi.

