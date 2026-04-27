Saldırgan yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin de bulunduğu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıda bir polisin yaralandığını, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Silahlı saldırganın yakalandığını da duyuran Trump, sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin video kayıtlarını ve saldırganın gözaltına alındığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.

Hilton Otel’de gerçekleşen etkinlikte, bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası Trump ve eşi Melania Trump'ı, güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı. Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, Trump ve Melania Trump’ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Trump, silahlı saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gecede yaşanan olayın detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu olayı örnek göstererek, "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu." dedi.

ABD Başkanı, bu tür olayların neden hep kendisini bulduğu yönündeki soruya ise "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır. Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum." cevabını verdi.

Silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını veren Trump, olayla ilgili soruşturma sonrasında daha fazla bilgiye sahip olunacağını kaydetti. Trump, "Bu olay beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun bu konuyla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak pek öyle olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.