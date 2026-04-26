Görüşmeleri iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Pakistan ziyaretinin iptal edildiğini söyledi. Bölge turuna çıkan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, Tahran’ın müzakere taleplerini Pakistanlı yetkililere iletti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler kapsamında Pakistan’a yapılması beklenen resmi ziyareti iptal etti.

Trump, ABD'nin İran'la olan çatışmada tüm kozları elinde tuttuğu bir durumda, ABD heyetinin Pakistan'a 18 saatlik uçuş yapmasına gerek olmadığını söyledi.

İstediği zaman İranlılar ile telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğinin altını çizen Trump, "Bir süre önce ekibime ayrılmak için hazırlanmalarını söyledim. Sonra da, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmanıza gerek yok. Bütün kartlar elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler, artık oturup hiçbir şey konuşmamak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim." ifadelerini kullandı.

İran taleplerini iletti

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken ve taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin somut gelişmeler henüz belirsizliğini korurken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yurt dışındaki temaslarını sürdürüyor. Arakçi liderliğindeki İran heyeti, Pakistanlı yetkililerle gerçekleştirilen temasların ardından, ABD ile doğrudan görüşmelere girmeden başkent İslamabad’dan ayrıldı. Yerel kaynaklara göre İranlı heyet, ülkeden ayrılmadan önce Pakistanlı yetkililere, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi talepleri içeren bir liste sundu.

Arakçi, Pakistan’daki temasları kapsamında PakistAn Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.

Ziyaret sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Arakçi, “Pakistan’a çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Bölgemize yeniden barış getirme yönündeki iyi niyetli girişimlerini ve kardeşçe çabalarını büyük ölçüde takdir ediyoruz. Savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran’ın tutumunu paylaştık. ABD’nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmüş değiliz.” ifadelerini kullandı.

