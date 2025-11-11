Tarihi görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da görüştü. Beyaz Saray'da ilk kez bir Suriye devlet başkanı ağırlandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray'da beklenen gö-rüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Brezilya’da düzenlenen “COP30” İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD’nin başkenti Washington D.C’ye geçti.

Basına kapalı yapılan görüşmede Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de eşlik etti.

Trump ile Şara arasındaki görüşme 1,5 saat sürerken görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar bir-çok konu başlığının ele alındığı kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Beyaz Saray çıkışında kendisini bekleyen Suriyelileri aracından inerek se-lamladı.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı ile yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Trump ile Şara daha önce ilk kez 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da yüz yüze görüşmüştü.

Hazine Bakanlığı: Yaptırımlar askıya alındı

ABD Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Suri-ye’ye uyguladığı Sezar yaptırımlarını İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında 180 günlüğüne askıya alındının duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, fi-nansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.

Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Trump ile bir araya gelmeden önce ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüşme gerçekleştirdi. Suriye'ye yaptırımların kal-dırılması noktasında önemli rolü olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Cumhuriyetçi Mast, Şara ile Kongre binasında görüştü.

