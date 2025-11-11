Eğitime ara

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaparak, yarın tüm okullarda grevde olacaklarını açıkladı.

Selma Eylem, “Atanmış UBP-DP-YDP hükümetinin Anayasa, yasa tanımaz anlayışına, faşizan dayatmalarına, tehditlerine, baskılarına, eğitimimizi, kurumlarımızı, hedef alan saldırılarına boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Eylem, “11 Kasım 2025 Salı gün tüm okullarımızda grevde olacağız. 11.00’de sendika merkez Lefkoşa binamızda toplanıp 11.30’da Eğitim Bakanlığında olacak, sonrasında başbakanlığa yürüyeceğiz. Tüm toplumumuzu, örgütlerimizi, siyasi partilerimizi dayanışmaya, birlikte direnmeye davet ederiz” açıklamasını yaptı.

KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı

Öte yandan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci ölüm yıldönümü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Eylem ve Gökçebel’e açıklamaları sırasında bir grup öğretmen de ellerinde “Demokratik, çağdaş toplum için; nitelikli, bilimsel, laik eğitim için; saygın, aydın, özgür öğretmen için; insanca bir geçim ve yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz”, “Topluma ve öğretmene yapılan saldırılan karşısında susmayacağız”, “Eğitime ve öğretmene yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz” yazılı pankartlarla eşlik etti.

Konuşmalardan önce Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Anayasa’nın ve Milli Eğitim Yasası’nın temelini oluşturan ilerici, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de ülke ihtiyaçlarına ve sorunlarını cevap veremediğini ileri sürdüğü hükümetin artık meşruluğunu yitirdiğini savundu.



Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025, 10:14