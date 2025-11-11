Ata’ya saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Anıtkabir’deki resmi devlet töreni, saat 08.45’te devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşü ile başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti liderleri, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı.

Saat 09.05’te, Atatürk’ün vefat ettiği dakikada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı ve protokol üyeleri daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Ülke genelinde farklı şehirlerde de anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, Antiphellos dalış teknesi ev sahipliğinde Kaş açıklarındaki Kanyon dalış noktasında Türk bayrağı açarak Atatürk’ü su altında andı. Nevşehir’in Göreme beldesinde ise sıcak hava balonları kalkış alanında, balon sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılarak turistlere özel anma etkinlikleri düzenlendi.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümü, ülke genelinde gerçekleştirilen resmi törenler ve yerel etkinliklerle saygı ve minnetle yad edildi.