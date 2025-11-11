Sınırlı iyimserlik

Avrupa Parlanentosu’ndaki (AP) 4 Rum milletvekili Mihalis Hacipandela, Lukas Furlas, Yeor-gios Yeorgiu ve Kostas Mavridis (bağımsız Fidias Panayotu, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Tufan Erhürman’ın seçilmesini Politis’e değerlendirdi.

Haberi “Küçük Sepette Ümit” başlığıyla aktaran gazeteye göre Hacipandela, Erhürman’ın se-çilmesinin “çözüm çabalarının yeniden başlamasında bir umut ışığı yandığı ancak Türkiye’nin belirleyici rolünün yadsınamayacağı” görüşünde.

“Kıbrıslı Türklerin, oyları ile yeniden birleşme iradelerini ve Ersin Tatar’ın izlediği taksim poli-tikasına karşı olduklarını cebimize koyduk” diyen Hacipandela KKTC’deki yeni siyasi durumun “uzlaşılmış çerçeve zemininde özlü müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getireceğine inanmak istediğini” söyledi. Hacipandela’ya göre önemli olan, “Erhürman’ın Türkiye’yi de iki devlet fikrini terk etme ikna edebilmesi”

Lukas Furlas sözlerine “ümit ışığı doğuyor ancak sepeti küçük tutuyorum” diyerek başladı. Erhürman’ın seçilmesinin ülkeyi seven ve çözüm isteyen herkeste ümit yarattığını belirterek “Ankara’nın yeni çabaya ne derece müdahil olacağını ve yeni Kıbrıslı Türk liderin (Türkiye’nin) iradesine ne kadar karşı durabileceğini görmeyi bekliyorum. Kıbrıs sorunu her iki tarafta da ira-de olursa çözülebilir.” ifadesini kullandı.

Yeorgios Yeorgiu Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının, “Kıbrıslı Türklerin iki bölgeli iki top-lumlu federasyon zemininde çözüm iradesini yansıttığı” görüşünü ortaya koydu ve “temkinli olmalıyız çünkü Erhürman dış politikayı ele almak üzere Sayın Erdoğan ile görüşecek” dedi.

Kostas Mavridis “Yeni Kıbrıslı Türk lider, bugüne kadar önümüzde bulunan ve kaçınılmaz olarak bataklığa ve çıkmaza sürükleyen iki devlet politikasından çok farklı bir şeyi temsil ediyor görünümündedir” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i ima eden veya hedef alan, onu Tatar'a benzeten aşırı söylemleri tehlikeli bulduğunu da belirten Mavridis “Bununla birlikte, Sayın Erhürman’ın Anka-ra’nın politikalarından farklılaşıp farklılaşamayacağı da tartışma konusudur. Arzu edilen sonuç olabilmesi için Türkiye’ye büyük baskı yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu üyesi ELAM’lı milletekili Yeadis Yeadi, Erhürman’la ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

