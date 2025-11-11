Dünyası karardı

Lefkoşa’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahsı ciddi şekilde darp eden, sol gözünün kör olmasına neden olan H.E. (E-41) ve C.F.E. (E-18) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı. Sol gözünde yüzde 100 görme kaybı oluşan şahıs ise tedavi amaçlı yurt dışına gitti.

Mahkemeye olguları aktaran polis, olayın 6 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da, Yusuf Az Sokak üzerinde meydana geldiğini belirtti. Zanlılar zanlıların alacak-verecek meselesi nedeniyle M.Y. isimli şahsın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurduklarını, müştekinin sol gözünde görme kaybı oluşmasına sebebiyet verdiklerini açıkladı.

Polis, müştekinin darp sonucu “vahim zarar” görerek Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, burada ameliyat edildiğini kaydetti. Polis, yaralının gözünde yüzde 100 görme kaybı oluştuğunu, tedavi amacıyla önceki gün yurt dışına gittiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede yasal statüyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatı ise olayın karşılıklı bir kavga olduğunu öne sürdü. Savunma, karşı tarafın gerek mesajla gerek telefonla arayarak, müvekkillerini tahrik ettiğini söyledi.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 20’şer bin TL kefalet senedi imzalamalarına, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.

