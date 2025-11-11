Sevgi, saygı ve özlemle

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle anıldı.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlendi.

Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde

Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törende; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul ile bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler yer aldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu; göndere çekilen bayraklar, Ata’ya duyulan saygının simgesi olarak yarıya indirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

AKM’de tören düzenlendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Anma Programı düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, askeri erkan, bazı bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçelerde törenler düzenlendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İskele ve Güzelyurt’ta düzenlenen törenle anıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da düzenlenen anma töreniyle andı. Tören kapsamında belediye hizmet binası önünde Atatürk Büstü açıldı.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yaptığı konuşmada, Atatürk’ün yalnızca bir lider değil, cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve çağdaşlaşma ideallerinin simgesi olduğunu vurguladı. Amcaoğlu konuşmasını, “Saygıyla, minnetle ve hiç eksilmeyen bağlılıkla... Ruhun şad olsun Atam.” sözleriyle tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025, 10:02