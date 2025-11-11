Herkes tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de 2023’te meydana gelen deprem felaketinin ardından, depreme dayanıklı olmadığı gerekçe-siyle boşaltılanGazimağusa Namık Kemal Lisesi’nde (NKL) tadilat sürecinin uzaması, öğrenciler, öğret-menler ve veliler arasında büyük tepkiye yol açtı.

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve mezunların katılımıyla okul bahçesinde eylem düzenledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, tadilatın bir buçuk yıldır bitmediğini ve çalışmaların “adeta kağnı hızıyla” ilerlediğini söyledi.

Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulun 2026 yılı Şubat ayında teslim edileceğini açıkladığını hatırla-tarak, “Bu hızla o tarihe yetişmesi mümkün görünmüyor. Ancak biz 2026 Haziran’ına kadar bile razı-yız, yeter ki çocuklarımız yuvalarına dönebilsin” dedi.

Köseoğlu, 400 öğrenci kapasiteli Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nde bin 91 öğrencinin yerleştirildiğini, 691 öğrencinin bahçeye kurulan 27 konteyner sınıfta eğitim gördüğünü belirtti. Bu durumun çağ dışı olduğunu vurgulayan Köseoğlu, “Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği hiçe sayılıyor. Bu bir gecikme değil, eğitime karşı bir vurdumduymazlıktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca okulun tadilatı için gerekli 39 milyon TL’nin Deprem Fonu’ndan ayrılmasına rağmen işin ilerlemediğini belirterek, yetkililere göreve çağrıda bulundu.

Öğrenci Konseyi adına konuşan Hasan Bilgehan ise Namık Kemal Lisesi armasını başka bir okulda ta-şımak zorunda kalmanın üzücü olduğunu söyledi. Bilgehan, konteynerlerde altyapısız, sağlıksız koşul-larda eğitim gördüklerini dile getirdi.

Okul Müdürü Ahmet Billuroğlu da, 2026-2027 eğitim yılına kendi binalarında başlamak istediklerini belirtti. Billuroğlu, haziran ayına kadar inşaatın tamamlanmasının zorunlu olduğunu, aksi halde yeni döneme yetişilemeyeceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025, 10:21