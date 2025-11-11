Yüz kızartıcı suçlar kapsam dışı

Hükümetin desteğiyle hazırlanan Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa tasarısı Meclis’in dünkü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edildi.

Yasada yapılan değişiklikle sadece para cezası değil, en fazla 2 yıl hapislik cezası alan kişiler de belirli koşullarla sabıka kaydının silinmesi için başvuru yapabilecek.

Yolsuzluk, cinsel suçlar, adam öldürme, dolandırıcılık, sahtecilik, kişi özgürlüğünü kısıtlama, 18 yaş altına veya engelliye karşı suçlar ve suç gelirlerinin aklanması gibi suçlar kapsam dışına alındı.

Kapsam genişletildi

Meclis’in dünkü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilen değişiklikle yasanın kapsamı genişletildi. 2012’de yürürlüğe giren eski yasada sadece para cezasına mahkum edilenler sabıka kaydının silinmesi için başvuru yapabiliyordu ve mahkumiyetin üzerinden 5 yıl geçmesi gerekiyordu.

Ayrıca tüm başvurular için sabit bir 5 yıllık bekleme süresi şartı da değiştirildi. Bekleme süresi, verilen cezanın türüne ve süresine göre belirlendi.

Eski yasada hangi suçların kapsam dışında olduğu açık biçimde listelenmemişti; değerlendirme daha çok mahkemenin takdirindeydi.

Eski yasada yalnızca KKTC vatandaşları başvuru yapabiliyordu.

Yeni yasada en az 6 yıl kesintisiz yasal olarak KKTC’de ikamet eden yabancıların da belli şartlarla sabıka kaydının silinmesi için mahkemeye başvurabilmesi sağlandı.

Yasal değişiklik neleri öngörüyor

Kimler başvurabilir:

Yalnızca para cezasına veya en fazla iki yıl hapis cezasına mahkûm olmuş kişiler.

Cezasını tamamladıktan sonra belirli bir süre boyunca başka bir suç işlememiş olan kişiler.

KKTC vatandaşı olanlar veya en az altı yıl kesintisiz yasal ikamet izniyle ülkede bulunan yabancılar.

Süre şartları:

Para cezası alanlar: Suçun üzerinden en az 3 yıl geçtikten sonra başvuru yapabilir.

Bir yıl hapis cezası alanlar: Cezasının bitiminden en az 5 yıl sonra başvurabilir.

Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası alanlar: Cezasının bitiminden en az 8 yıl sonra başvurabilir.

Kapsam dışı suçlar:

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişiler sabıka kaydının silinmesi için başvuramaz:

-Yolsuzluk ve rüşvet

-Cinsel suçlar

-Adam öldürme

-Kişi özgürlüğünü kısıtlama

-Dolandırıcılık ve sahtecilik

-18 yaşından küçüklere veya engelli kişilere karşı işlenen suçlar

-Suç gelirlerinin aklanması.

Karar mercii:

Sabıka kaydının silinmesi mahkeme kararıyla gerçekleşecek. Başvurular bireysel olarak yapılacak ve mahkeme, kişinin ıslah olup olmadığını, yeniden suç işleme riskini ve kamu yararını dikkate alarak karar verecek.

18–21 yaş arası gençlere, yaş ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak daha esnek başvuru hakları tanınıyor.

Sabıka kaydı görünmez hale geliyor

Bu yasa, “suçun affı” anlamına gelmiyor; cezalar aynen geçerli kalıyor. Ancak, koşulları yerine getiren bireylerin sabıka kaydı kamu kurumları ve iş başvuruları nezdinde görünmez hale geliyor. Amaç, topluma yeniden kazandırılmış kişilerin yaşamlarına temiz bir sayfa açmalarını sağlamak.



Yasal değişiklikle ilgili görüşler

Öneri hakkında görüş belirten UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, özelde de, kamuda da çalışmak için sabıka kaydı istendiğine işaret ederek, sabıkası olanların ömür boyu cezalandırıldığını ifade etti.

En fazla 2 yıl hapislik cezası almış kişilerin bu yasadan yararlanabileceğini dile getiren Öztürk, yabancı kişilerin ise sadece para cezası almışsa bu haktan yararlanabileceğini ifade etti.

Solyalı: Belli açılımlar yapıldı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, 2012’de yürürlüğe giren Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası’na belli açılımların getirildiğini, bu son düzenleme hazırlanırken de çeşitli paydaşlarla bir araya gelindiğini ifade etti.

2012 yılındaki yasada, mahkumiyet tarihinin üzerinden 5 yıl geçmesi ve herhangi bir hapis cezası alınmaması şartı arandığını anımsatarak, yeni düzenlemede belli açılımlar yapıldığını dile getirdi.

Talat: Birçok kesimden görüş alındı

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, komiteye ilk gelen yasa önerisiyle onaylanan öneri arasında ciddi farklılıklar olduğunu, bu sürede birçok kesimden görüş aldıklarını belirtti.

Küçük: İkinci bir şans

UBP Milletvekili Hasan Küçük de, bu önerinin komiteden oy birliğiyle geçmesinin önemine değinerek, herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Taçoy: Suçlular rehabilite edilmeli

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da söz alarak, yasa önerisine yönelik değerlendirmelerde bulundu ve madde madde af kapsamına girmeyen yüz kızartıcı suçlara işaret etti.

Hasan Taçoy, yasanın, af üzerinden değil, suçluların rehabilite edilmesi açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Baybars: Etkileri hemen hissedilmez

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, yasa önerisi üzerine söz alarak yürürlükteki yasanın kapsamının genişletildiğine işaret ederek, bunun etkilerinin hemen hissedilmeyeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025, 10:31