Korkunç gerçek

Gazze Şeridi, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute (bir uzvun veya vücut parçasının (kol, bacak, el, ayak gibi) cerrahi bir işlemle veya bir travma sonucu kesilerek vücuttan çıkarılması durumu) çocuk sayısının kayda geçtiği yer oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada katil İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze'de kaydedildiğine işaret edildi.

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin çöktüğü, yaralı sayısındaki artış nedeniyle rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gazze'de yaralı sayısının 170 bini aştığına değinilen açıklamada, bunların en az dörtte birinin orta ve uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği kaydedildi.

İnsani felaket derinleşecek

Bu arada Gazze Belediyesi, kış aylarının başlamasıyla bölgedeki insani felaketin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2 yıl süren ve kentin altyapısında büyük yıkıma yol açan İsrail soykırımının ardından, Gazze’nin ağır insani koşullar altında kışı karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "Şehir, altyapıdaki yıkım ve kitlesel yerinden edilme nedeniyle büyük bir felaket yaşıyor. Bu durum, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte daha da kötüleşebilir." ifadesine yer verildi.

Belediye, kış aylarının yaklaşmasıyla Gazze’deki halkın kaygılarının arttığını, kentin altyapısının büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle sel ve taşkın riskinin de yüksek olduğunu vurguladı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, daha önce yaptığı açıklamada, "Gazze’de 288 bin ailenin evlerini kaybettiğini ve sokaklarda, açık alanlarda yaşadığını" belirtmişti.

