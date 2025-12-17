Taviz istedi

Almanya'nın başkenti Berlin’de önceki gün düzenlenen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde ABD, Kiev’e toprak tavizi karşılığında NATO benzeri güvenlik garantisi önerdi.

ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna heyeti arasında Berlin’de gerçekleştirilen kritik barış görüşmelerinde, Washington yönetiminin Kiev’e savaşı sona erdirmek amacıyla Donetsk bölgesinden çekilmeyi kabul etmesi gerektiğini ilettiği bildirildi.

Görüşmelere vakıf kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD’li müzakereciler yaklaşık dört yıldır süren askeri müdahaleyi sonlandıracak kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinden askerlerini çekmesi şartını masaya koydu.

Berlin’deki temasların ikinci gününde isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Reuters ajansına yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin daha fazla müzakere talep ettiğini aktarırken, bir başka kaynak ise toprak konusunda uzlaşıya varılmasının önünde halen büyük engeller bulunduğunu belirtti.

ABD yönetimi tarafından geçtiğimiz ayın ortasında hazırlanan ve hem Moskova hem de Kiev’e iletilen 28 maddelik barış taslağı, çözüm yolunda hala aşılması güç engellerle karşı karşıya.

Avrupa Birliği (AB), taraflar arasındaki uçurumun ancak aylar sürebilecek zorlu bir diyalog süreciyle kapanabileceğine inanıyor.

Müzakere masasında uzlaşıyı imkansız kılan temel meselelerin odağında ise Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden ne ölçüde taviz vereceği, Kiev’in ileride NATO saflarına katılıp katılmayacağı ve Rusya'nın Batı tarafından dondurulan varlıklarının Ukrayna’nın yeniden imarında nasıl bir yöntemle harcanacağı gibi oldukça hassas başlıklar yer alıyor.

Zelenskiy: Toprak tavizleri konusu acı verici

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Berlin’deki temasları esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak tavizleri konusunun kendileri için "acı verici" olduğunu ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü dile getirdi.

Zelenskiy, "Açıkçası, hala farklı görüşlerimiz var" diyerek, ABD’li arabulucuların bir uzlaşma zeminine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Kiev heyetinin ABD’li muhataplarıyla istişarelere devam edeceğini belirten Zelenskiy, cephe hattıyla ilgili herhangi bir karar almadan önce, ateşkesin izlenmesi dahil olmak üzere güvenlik garantileri konusunda net bir anlayışa ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Trump: Anlaşmaya her zamankinden yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’ın Kiev’e sunduğu güvenlik teklifinin ardından barışa hiç olmadığı kadar yaklaşıldığını vurguladı.

Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle "çok uzun ve iyi" görüşmeler yaptığını belirtti.

AFP'nin aktardığına göre Trump, "Bunu başarmaya çalışıyoruz ve bence şimdi daha yakınız. Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok sayıda görüşme yaptık ve bence şimdi her zamankinden daha yakınız" diye konuştu.

Trump ayrıca, güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna’nın, Kiev’in kontrolündeki Donbas bölgesinin bazı kısımlarını Rusya’ya bırakmayı kabul etmesi gerektiğini ima etti.

Ukrayna’nın toprak vermesi için ne gibi bir teşviki olacağı sorusuna ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse, zaten o toprakları kaybettiler" yanıtını verdi.