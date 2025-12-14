Suriye'de, ABD ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı. Pentagon saldırıda 2 Amerikan askeri ve ABD'li bir tercümanın öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Saldırganın DAEŞ üyesi olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, “Misilleme yapacağız”dedi.

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.



Suriye resmi haber ajansı SANA, Tedmur'da (Palmira) yaşanan olayda Suriye güvenlik güçlerinden iki personel ile ABD güçlerinden bazı askerlerin yaralandığını, saldırganın ise öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) saldırıda 2 askerlerinin bir ABD'li tercümanın hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Pentagon, bölgede terörle mücadele kapsamında devriye gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik saldırının DAEŞ tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise saldırganın ortak güçlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ABD helikopterleri, yaralı askerleri tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye etti.

Yas tutuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına yaptığı kısa değerlendirmede, Suriye'deki saldırının "bir DAEŞ saldırısı" olduğunu ifade etti. Trump, "Suriye'de 3 büyük vatanseverin kaybının yasını tutuyoruz" diye konuştu.

DAEŞ'le mücadelede Suriye'nin de kendileriyle birlikte yan yana mücadele verdiğini vurgulayan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

"Bu, bize ve Suriye'ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı ve çok çok üzücü" diyen Trump, misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya, "Evet, misilleme yapacağız" yanıtını verdi.



Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025, 01:05