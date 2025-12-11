Güvenlik önlemi

ABD'de Donald Trump yönetimi, vizesiz seyahat eden turistlerden son beş yıllık sosyal medya geçmiş-lerini talep etmeyi planlıyor.

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkeye vizesiz giriş yapan yabancı turistlerden son beş yıllık sosyal medya geçmişlerini bildirmelerini zorunlu kılacak bir düzenleme hazırlıyor.

Yayımlanan resmi bir bildirime göre teklif, ABD'ye giriş için vizeye ihtiyaç duymayan İngiltere, Fransa, Avustralya ve Japonya dahil 42 ülke vatandaşını kapsayacak.

Mevcut uygulamada bu ülkelerden gelen yolcuların, yalnızca bazı kişisel bilgilerini içeren ve ESTA ola-rak bilinen Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi üzerinden muafiyet başvurusunda bulunmaları yeterli oluyordu.

Teklif edilen yeni kurallar uyarınca, sosyal medya verilerinin toplanması ESTA başvurularının "zorunlu" bir parçası haline gelecek.

Başvuru sahiplerinin son beş yıla ait sosyal medya geçmişlerini sunmaları gerekecek.

Ayrıca, son beş yıla ait telefon numaraları, son on yıla ait e-posta adresleri, aile fertlerinin kişisel bilgile-ri ve biyometrik veriler gibi diğer "yüksek değerli veri alanlarını" da ibraz etmeleri istenecek.

Kamuoyunun teklife ilişkin görüş bildirmesi için 60 günlük bir süre tanındı.

Sığınmacıların çalışma izinleri kısıtlandı

Geçen hafta ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), sığınmacıların çalışma izinlerine ilişkin politikasını güncellemişti.

Bu güncellemeyle çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldan 18 aya indirildi. Değişiklik; mülte-cileri, sığınma hakkı tanınan kişileri, sınır dışı edilme veya ülkeden çıkarılma kararı askıya alınanları ve statü değişikliği başvurusu bekleyenleri etkileyecek.

USCIS Direktörü Joseph Edlow, konuya ilişkin açıklamasında, "Önceki yönetim tarafından ülkeye kabul edilen bir yabancı tarafından başkentimizde Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının ardından, US-CIS'in yabancıları sık sık incelemeye tabi tutması gerektiği daha da açık hale geldi" ifadesini kullanmıştı.

"Yüksek riskli" 19 ülkeye kısıtlamalar

Donald Trump yönetimi, daha önce "yüksek riskli ülke" olarak sınıflandırdığı 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kon-go Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti. Bu ülkeler, bilgi notunda "yüksek riskli 19 ülke" olarak tanımlanıyor.