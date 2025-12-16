Bağlantıları araştırılıyor

Sidney'in Bondi plajında 16 kişinin öldüğü saldırıda, tetikçilerin aracından terör örgütü DAEŞ'in bay-rakları çıktı.

Avustralya'nın son 30 yılda karşılaştığı en ölümcül saldırının yankıları tüm dünyada sürerken, katliamın ayrıntıları netleşiyor.

Sidney'deki Bondi Plajı'nda önceki gün Yahudilerin kutsal bayramı Hanuka kutlamasını hedef alan silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. 40 kişinin yaralandığı, bunlardan beşinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ateşi, baba-oğul olan iki saldırganın açtığı, 50 yaşındaki babanın öldürüldüğü açıklandı.

Avustralya basını, babanın adını Sajid Akram, oğlunun adı ise Naveed Akram olarak duyurdu. Saldır-ganların terör örgütü DAEŞ mensubu olduğu iddia ediliyor.

South Wales Polis Şefi Mal Lanyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an için tetikçiler hakkında çok az ayrıntıya sahip olduklarını söyledi. Ancak Avustralya ulusal yayıncısı ABC News, saldırganların ara-cında iki DAEŞ bayrağı bulunduğunu rapor etti.

Babanın ruhsatlı altı silahı olduğu, tamamını saldırıda kullandığı bildirildi.

Öğrenci vizesiyle gitmiş

Başbakan Anthony Albanese, şüphelilerin 2019 yılında güvenlik yetkililerinin radarına takıldığını belir-terek, “Kendisi başkalarıyla ilişkileri bağlamında incelenmiş ve devam eden bir tehdit ya da şiddete başvurma tehdidine dair herhangi bir belirti olmadığına karar verilmişti” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Tony Burke de babanın 1998 yılında öğrenci vizesiyle Avustralya’ya geldiğini, 2001 yılın-da ise eş vizesine geçtiğini açıkladı. Burke, o tarihten bu yana babanın yalnızca üç kez yurt dışına çıktı-ğını ve her seferinde oturma izniyle ülkeye geri döndüğünü ifade etti. Ayrıca babanın “hobi amaçlı avcı-lık ruhsatına” sahip olduğu ifade edildi.

Saldırganın, Bondi Plajı’na yaklaşık 30 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan tek katlı bir evi kısa süreli-ğine kiraladığı da ortaya çıktı. Polis, saldırganların bu evde yaklaşık iki haftadır kaldığını belirtti.

Suriyeli Ahmed için bağış toplandı

İki saldırgan Bondi plajındaki kalabalığa ateş ederken, adı Ahmed el-Ahmed olarak açıklanan Suriyeli bir manav, tetikçilerden birine cesurca müdahale etti ve elinden silahını aldı. Yaralanan Ahmed, hasta-nede tedavi altına alındı ve durumun ilk önce kritik olduğu daha sonra iyiye gittiği bildirildi. ABD Baş-kanı Donald Trump, Ahmed için "Gerçekten çok ama çok cesur biri" ifadesini kullandı

Ahmed için başlatılan bağış kampanyasında birkaç saat içinde 132 bin 900 dolar toplandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, silah yasalarını sertleştir-meyi değerlendirdiklerini açıkladı. Albanese, lisanslı silah sayısına sınır getirebileceklerini ve silah ruh-satlarının sürelerini gözden geçirebileceklerini ifade etti.

