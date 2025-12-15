Plajda katliam

Avustralya'nın Sidney kentinin Bondi Plajı'nda Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlamasına düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Saldırganlardan biri ölü ele geçirilirken, diğer saldırgan gözaltına alındı. İsrail'den art arda açıklamalar geldi.

Avustralya'nın Sidney kentinin Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka Bayramı kutlaması, silahlı saldırının hedefi oldu.

Avustralya polisi, 29 kişinin yaralı olduğunu, bunlardan ikisinin polis olduğunu bildirdi. Açıklamada saldırıyı iki kişinin düzenlediği, ancak üçüncü bir saldırgan olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi. Bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ayrıca hayatını kaybeden saldırganla bağlantılı bir araçta el yapımı patlayıcı tespit edildiği, bomba imha ekiplerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Saldırganlar baba-oğul

Törende binden fazla katılımcının olduğunu belirten polis, saldırıyı “terör olayı" olarak nitelendirdi. Polis yetkilileri saldırganların 50 ve 24 yaşlarındaki baba ve oğlu olduğunu açıkladı. Yetkililer başka saldırgan aramadıklarını kaydetti.

Hanuka'da Yahudiler hedef alındı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, “Bondi'deki görüntüler şok edici ve son derece üzücü. Polis ve acil durum ekipleri sahada, hayat kurtarmak için çalışıyor” dedi.

“Bondi Plajı'nda akıl almaz bir kötülük yaşandı” diyen Albanese, olayın Yahudilerin kutsal bayramı olan Hanuka'nın ilk gününde Yahudi Avustralyalıları hedef olan bir saldırı olduğunu söyledi.

Netanyahu, Avustralya hükümetini suçladı

İsrail'den de saldırının hemen ardından açıklamalar geldi.

AFP haber ajansının aktardığına göre Avustralya hükümetini, antisemitizmi körüklemekle suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üç ay önce Avustralya başbakanına, "Sizin politikanız antisemitizm ateşini harlıyor" uyarısında bulunduğu bir mektup gönderdiğini söyledi. Mektup, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının ardından gönderilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Avrupa Birliği, Almanya İngiltere, İtalya ve Ukrayna liderleri de saldırıyı kınayan açıklamalar yayınladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Hanuka Bayramı'nın saldırının hedefi olduğunu söyledi. Herzog, “Sidney’deki kız kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimiz, Bondi Plajı’nda Hanuka’nın ilk mumunu yakmaya giden Yahudilere yönelik son derece acımasız bir saldırıda, alçak teröristler tarafından saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da saldırının, Avustralya'da son iki yılda artan antisemitizmin sonucu olduğunu öne sürdü. Saar, "Sayısız uyarı sinyali alan Avustralya hükümeti aklını kullanmalıdır" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sidney'deki Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını en güçlü biçimde kınadıklarını açıkladı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerinin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Bakanlık açıklamasında “Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.