Trump da gelebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski önümüzdeki Perşembe günü İstanbul’da bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmesi için çarpıcı açıklamalarda bulunarak toplantıya kendisinin de katılabileceğini ima etti.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Trump, İstanbul'da "iyi bir toplantı potansiyeli" olduğunu söyledi.

Görüşmeye ilişkin konuşan Trump, "Erdoğan çok iyi bir ev sahibi olacak. Perşembe toplantısı çok önemli. Erdoğan benden Suriye ye yaptırımları kaldırmamı istedi, çok kişi istedi, kaldırabiliriz" dedi.

Trump ayrıca Putin ve Zelenski'yi kastederek "İki liderin orada olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Uçarak gitmeyi düşünüyorum. Aslında perşembe günü çok fazla toplantım var ama sanırım bir ihtimal var."

ABD Başkanı perşembe günü nerede olacağını kendisinin bile bilmediğini öne sürdü.

"Orta Doğu'da bir yerde olacağım, ancak yararlı olacağını düşünürsem oraya uçarım."

"Aslında olmayacaktı"

Bunun yanı sıra Trump, "Perşembe günü Türkiye'deki toplantıdan iyi bir sonuç alabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İyi bir toplantı yapılacak, iyi bir toplantı yapma potansiyeline sahipler."

Öte yandan ABD Başkanı, perşembe gününe planlanan İstanbul toplantısının kendi çabalarıyla gerçekleştiğini de savundu.

"Aslında bir toplantı gerçekleşmeyecekti ama ben o toplantının gerçekleşmesi konusunda ısrar ettim. Bir türlü toplantı sağlanamadı çünkü biri ateşkes diyordu, diğeri reddediyordu. Dedim ki: 'Toplantı ayarlandı. Perşembe günü toplantıya gidin.'"

Ne olmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de olumlu yanıt gelmişti. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" demişti.



Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025, 10:14