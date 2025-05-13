Yeni dönemin kapıları açıldı

Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, dün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Kabine toplantısı sonrası PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bugün kritik bir eşiği daha aştık." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Ocaklara ateş düştüğü günler geride kalmıştır. Açıklamayı, Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Daha kapsamlı açıklamaları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız."

Erdoğan ayrıca, başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan, emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025, 10:14