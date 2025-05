Coşku ve gurur

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin, yedinci kuruluş yıl dönümü renkli etkinliklerle kutlandı. Dört deniz kaplumbağasının mavi özgürlüğe uğurlandığı, çocukların doyasıya eğlendiği, coşku ve gururun bir arada yaşandığı kutlamaya yoğun katılım oldu.

Yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak amacıyla Merit Grubu’nun sosyal sorumluluk projesi olarak 10 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, yedinci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında düzenlenen keyifli etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, Net Holding Murahhas Üyesi Hande Tibuk, Merit Otellerinin yöneticileri ve misafirleri, doğa ve hayvan severler ile balıkçılar katıldı.

Merkezde tedavisi tamamlanan Spark Fighter, Keşiş, Lodos ve Nergis isimli deniz kaplumbağaları Meritta’nın yedinci yaşına ithafen etkinlikte mavi sulara uğurlandı. Merkezle tanıştığı ilk günden bu yana ilgi ve desteğini esirgemeyen sevilen oyuncu İbrahim Selim, evlat edindiği ve sık sık ziyaret edip yakından ilgilendiği Spark Fighter’ı denize kavuşurken de yalnız bırakmadı. Keşiş, Lodos ve Nergis ise Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Merit misafiri Rob Yong ve Merkezin daimi destekçilerinden Batuhan Uygar tarafından doğal yaşam alanlarına uğurlandı. Canlı müzik eşliğinde keyifli dakikaların yaşandığı organizasyonda, çocuklar da sahile kurulan aktivite alanlarında doyasıya eğlenip Meritta maskotları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ataoğlu: Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum

Etkinlikte konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sağlığına kavuşan bir deniz kaplumbağasını denize uğurlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek yedinci yılını dolduran Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin başarılarından dolayı başta Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk ve Net Holding Murahhas Üyesi Hande Tibuk olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti.

Tibuk: Kıbrıs’ın değerlerine sahip çıkmaya her zaman öncelik veriyoruz

Yedi yıllık süreçte Meritta’nın yüz elliyi aşkın yaralı deniz kaplumbağasını sağlığına kavuşturup doğal ortamlarına bıraktığını ifade eden Net Holding Murahhas Üyesi Hande Tibuk, “Kuzey Kıbrıs’ı çok seviyoruz, biz de artık Kıbrıslıyız ve Kıbrıs’ın değerlerine sahip çıkmaya her zaman öncelik veriyoruz, bu değerleri korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Sargın Kara: Bilimin ışığında bu projeyi daha da başarılı hale getireceğiz

Yedi yılın sonunda ne kadar doğru bir yolda olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Her yıl kendimizi nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, doğaya daha fazla nasıl fayda sağlayabiliriz düşüncesi ile kendimizi geliştiriyoruz. Bundan sonra da bilimin ışığında bu projeyi daha da başarılı hale getireceğiz” dedi. Yaralı deniz kaplumbağalarını kurtarmanın yanı sıra doğanın sürdürülebilirliği hakkında toplumu bilinçlendirmeyi de kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Sargın Kara, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz, doğaya ve deniz kaplumbağalarına daha güzel yarınlar yaratacağımız nice yılları birlikte kutlamayı diliyorum” dedi.