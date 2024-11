"Siyasete Güven kalmadı"

Ömer KADİROĞLU

Uzun yaz tatilinin ardından meclisin ‘başkanlık kavgasıyla’ zaman tüketmesi ve partiler arasında uzlaşının sağlanamaması, vatandaşları gelecek açısından kaygılandırıyor.

Ülkede hemen her şeyin kötü gittiğini söyleyen vatandaşlar, siyasete güvenin kalmadığını vurguluyor.

Ne dediler?..

Yaşar Işıksoy

“Ülke gidişatı bazı yönlerde iyiye gidiş olsa da kötüye gidiş sanki daha çok gibi. Aşırı kalabalık, trafik, sağlık alt yapısı ve benzeri şeyler ülkeyi kötüye sürüklüyor. Meclis bir aydır toplanamıyor yasa geçiremiyor. Koltuk kavgası ve milletvekillerinin şahsi çıkarları öne geçti. Bazı milletvekillerinin bakanlık kavgası nedeniyle ne meclis toplanabiliyor ne de yasa geçirebiliyorlar.”

Tolga Kasap

“Ülkenin gidişatından kimse memnun değil. Yollar, ekonomi, suç patlaması ve benzeri durumlar kötüye gidişi kanıtlıyor. Meclis toplanamıyor, böyle devam ederse görüyoruz kaosa doğru hızla gidiyoruz.”

Mehmet Kuyucuoğluları

“Ülkenin gidişatından memnun değilim. Bütün konularda zayıfız ve uygun kararların alınmadığı bir ortamda yaşıyoruz. Her konuda sıkıntılar var ve bu sıkıntıları aşmak için içerisinde bulunduğumuz sistemi kökten değiştirmemiz ve bu sıkıntılardan kurtulmamız gerekiyor. Mecliste yaşananlar üzücü bir durumdur ve seçtiğimiz vekiller ne yazık ki istikrarlı olamadılar. Gidişat her geçen gün daha da kötüye gidiyor. KKTC’nin nüfusu azdır ve ülkenin kısa bir zamanda daha iyi bir noktaya getirileceği çalışmaların yapılmasını istiyoruz.”

Talip Türkmen

“Ülkede iyi olan şeyler olsa da bazı sıkıntılar da yaşanıyor. Pahalılık ülkeyi zora sokmaya devam ediyor. Trafik, sağlık, pahalılık ve benzeri olumsuzluklara baktığımızda halk olumsuz etkileniyor. Umarım bu sıkıntılı günleri çözerler.”

Bayram Deniz

“Ülkenin gidişatından hiç de memnun değiliz. Her şey çok pahalı ve geçim sıkıntısı yaşanıyor. Diğer yandan sağlık, yollar, okullar ve daha birçok alanda her geçen gün kötüye gidiş devam ediyor. Meclis toplanamıyor ve yasa geçiremiyor. Düzen olsa bu sıkıntılar yaşanmazdı ancak maalesef kanun sistem olmadığı için hiç bir şey düzenli gitmiyor ve bu gidişten memnun değiliz.”

Dürdane Çamır

“Ülkenin gidişatı berbat bir durumdadır. Pahalılık, yollar, sağlık eğitim ve daha birçok alanda çok ciddi sıkıntılar vardır. Özellikle ekonomi o kadar kötü bir hale geldi ki uçan fiyatlar altında halk eziliyor. Umarım bir an önce bu sıkıntıları çözerler ve hem ülke hem de ülke insanı rahatlar.”

Mehmet Yeltekin

“Ülkenin gidişatı hiç iyi değildir. Sorunlar çok ve çözülemiyor. Pahalılık ve suçlar her geçen gün artıyor. Gazeteler ülkenin karnesidir ve bu karneler şu an o kadar çok adli olayları yayınlıyor ki karnelerimiz hiç iyi değil. Sağlık ekonomi derken ülke her geçen gün kötüye gidiyor. Meclis 99 günlük tatilin ardından başkanlık seçimi krizi yaşadı ve hala aşamadı. Bu da bize ülke siyasetinin son noktaya geldiğini gösteriyor. Bu işler böyle devam ederse erken bir seçim kaçınılmaz olacaktır.”

Engin Kuyucuoğluları

“Ülkenin gidişatından hiç memnun değiliz. Ortalık yabancı doldu, esrar aldı başını gidiyor ve çocuklarımızla torunlarımız için endişe yaşıyoruz. Yollar, sağlık ve daha birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Seçtiğimiz ve halk için çalışması gereken kişiler görevini yapmıyor. Allah yardımcımız olsun bu böyle giderse çok daha kötüye gideceğiz.”

Arif Eşli

“Ülkenin gidişatından şu an memnun değilim. Müthiş bir pahalılık, müthiş bir suç patlaması, sağlık alanında ciddi sıkıntılar ve daha birçok şey yaşanıyor. Korkunç bir pahalılık vardır. Her gün yeni yeni suçlarla karşılaşıyoruz. Bu kadar izinsiz kaçak bu ülkede nasıl yaşıyor? Meclis 99 günlük tatil sonrasında açılması gerekirken seçim krizi yaşıyor. Oradakiler kendi borularının ötmesini istediği için bunlar yaşanıyor. Böyle giderse hiç iyi şeyler olmayacaktır.”

Fulya Bozkurt

“Ülkenin gidişatı beni endişelendiriyor. Ekonomik olarak ve eğitim olarak kaygılıyım. Ülkeyi idare edenlerin bu noktada çalışmalar yapmaları gerekiyor. Mecliste yaşananlar ortada ve biz bunlardan artık sıkıldık.”