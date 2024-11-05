Cumhuriyet Meclisi’nin dün Ziya Öztürkler’in başkanlığında toplanması bekleniyordu. Ancak iktidara mensup partilere mensup milletvekillerinin toplantı salonuna girmesi öncesinde CTP’li Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe; CTP’li milletvekilleriyle birlikte salona girerek oturumu açmak istedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, Meclis’i yönetme yetkisinin sadece Fazilet Özdenefe’de olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne (CTP) Meclis Başkan Yardımcılığı'na aday sunma fırsatı için Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Başkanlığında toplanması bekleniyordu.

Ancak CTP, "Meclis Genel Kurulu'nun en son meşru toplantısını 18 Ekim’de yaptığı gerekçesiyle, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Başkanlığı'nda Meclis oturumunu 'Meclis Başkanlığı Seçimi'" gündemiyle açma girişiminde bulundu.

Meclis’te Özdenefe oturumu açmak üzere Başkanlık koltuğuna oturdu. UBP milletvekilleri duruma tepki gösterdi.

Özdenefe ilk olarak, Meclis oturumunun en son meşru toplantısını 18 Ekim’de yaptığı gerekçesiyle tutanaktaki “9. Oturum” ifadesinin “8. Oturum” olarak düzeltilmesini istedi.

"Yoklama alınmasının" ardından “oturuma” nisap yetersizliği nedeniyle 10 dakika ara verildiğini açıklandı.

Erhürman: Yetki sadece Özdenefe’de

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hukuka aykırı olarak seçilmiş bir kişinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını belirterek, Meclis oturumunu yönetme yetkisinin sadece seçilmiş bir kişi olan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’de olduğunu söyledi.

Meclis çalışanlarına oturuma girmemeleri için Ziya Öztürkler’in talimatıyla baskı uygulandığını savunan Erhürman, Öztürkler’in talimat verme yetkisi bulunmadığını kaydetti.

Öztürkler’in hukuka aykırı olarak Meclis Başkanlığı koltuğuna oturduğunu ifade eden Erhürman, “Hukuka aykırı olarak seçilmiş bir kişi fiilen o koltuğa oturamaz.” dedi. Erhürman, bunun bir eylem olmadığını, Meclis hukukunun bire bir uygulanması olduğunu da vurguladı.

“Şu anda Meclis’te hukuka uygun olarak seçilmiş bir Meclis Başkanı yok.” diyen Erhürman, “Biz Meclis’e sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diyerek, iktidara mensup milletvekillerinin de duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Meclis İç Tüzüğü’ne uygun olarak oturumun gerekirse erteleneceğini belirten Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminin yapılması gerektiğini vurguladı.

CTP’li 7 belediye başkanından ortak açıklama

Bu arada CTP’li 7 belediye başkanı ortak açıklama yaparak, bünyelerinde gerçekleştirilecek herhangi bir etkinlikte Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e davet yapılmayacağı yönünde aldıkları kararı duyurdu.

CTP’den yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, mecliste yaşanan son gelişmeler ışığında, demokratik süreçlerin ve hukukun üstünlüğünün her zaman savunucusu olduklarını bir kez daha vurgulamak istedikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Meclisi’nde 15 tur sonucunda dahi tamamlanamayan Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, çift mühürlü üç geçersiz oya rağmen yapılan tek taraflı ilanların yok hükmünde olduğunu belirtiyoruz. Bu nedenle, belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir etkinliğe, mevcut durumda kendini Meclis Başkanı olarak ilan eden Ziya Öztürkler’e davet yapılmayacaktır." denildi.