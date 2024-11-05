CTP ‘işgalcilikle’ suçlandı

Koalisyon ortağı UBP-DP ve YDP milletvekilleri ise mecliste düzenledikleri ortak basın toplantısında CTP’yi ‘işgalcilikle’ suçladı.

Başbakan Ünal Üstel’in de katılımıyla hükümet ortakları ve milletvekilleri Meclis Mavi Salon’da basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Öncelikle bize hukuk dersi vermeye çalışanların yine iç tüzüğü yerle bir ettiklerine tanıklık ettik. Bir milletvekilinin zili çalmasına tanıklık ettik. Meclis Başkanı buradayken Meclis Başkan Yardımcısının Meclisi açtığına tanıklık ettik” dedi.

“Sabırlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” diye konuşan Öztürkler, hükümetin 29 vekille Meclis’te hazır olduğunu vurguladı.

“Biz bu Meclis’i çalıştıracağız”

Hükümet olarak gerekli toplantıları yaptıklarını, dersler çıkardıklarını ifade eden Öztürkler, “Biz bu Meclis’i çalıştıracağız” dedi. Bütçenin sadece hükümetin değil devletin bütçesi olduğunu vurgulayan Öztürkler, toplumun beklediği yasaları çalıştıracaklarını kaydetti.

“Bir hukuksuzluk olup, olmadığına görüşler veya iddialar karar vermez mahkeme karar verir” diyen Öztürkler, iddiaların ispatlandığı zaman yasallaştığını söyledi.

Yasal olarak Meclis Başkanlığı seçiminin sonuçlandığını ve ilan edildiğini belirten Öztürkler, “Bundan sonra bize düşen görev, bu Meclisi çalıştırmaktır. Tüm arkadaşlarımızla kenetlendik, bu meclisi çalıştıracağız” dedi.

Atun: CTP tarihte görülmemiş bir Meclis işgali yaptı

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun konuşmasında ilk olarak, Başbakan’a acil şifalar diledi, Üstel’in devlet adamı bilinciyle süreçlere önderlik etmek adına, geçirdiği operasyonun hemen akabinde Meclis çalışmalarına katılmak için Meclis’te olduğunu kaydetti.

Bir süredir Meclis’in ikinci döneminin Başkanlık divanı seçimlerini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Atun, Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlandığını kaydetti. Hükümeti yöneten partiler olarak tahammüllü bir süreç izlemeye çok gayret ettiklerini belirten Atun, "hukuku dilinden düşürmeyenlere" seslendi ve “KKTC Anayasası Meclis divanı seçimini milletvekillerine vermektedir. Bu bir görevdir, mesuliyettir. Sadece iktidar partisinin mesuliyeti değil, 50 vekilin mesuliyetidir” dedi.

Bu mesuliyeti hissetmeyen ve taşıyamayanların en küçük bir gelişme bekleyip, kullanmaya çalıştığını dile getiren Atun, CTP’nin, "ülke siyasetini ve Anayasa’yı tıkayıp, ülkeyi kaosa sokmaya çalıştığını" söyledi.

En büyük hukuksuzluk ve işgal

“Meclis Başkanı Meclisteyken, Meclis Başkan Yardımcısı hukuksuz şekilde Meclis Başkanının Genel Kuruldaki koltuğuna oturarak, Meclisi işgal etti. Bu bugüne kadar KKTC’de Meclis kapsamındaki en büyük hukuksuzluk ve işgaldir” diyen Atun, “Buradaki oyun bellidir. Her bir adımı, gelişmeyi fırsat bilmek, kamuoyunu, vatandaşı manipüle etmek, Meclisi kaosa sokmak, Meclisi çalıştırmamak ve kaostan beslenmek üzerine kurulmuş bir siyaset vardır” şeklinde konuştu.