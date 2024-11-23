İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki tarihi Sur kentine gerçekleştirdiği saldırıda üçü sağlık çalışanı, beş kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan başkent Beyrut'ta şiddetli bir patlama yaşandığı bildirildi. Lübnanlı hükümet yetkilileri ise Şama'da bulunan UNIFIL barış gücü karargâhına düzenlenen saldırıda dört İtalyan askerinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur'a bağlı Şatiye beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda beş kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı.

Öldürülen üç kişinin sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde ise Sur'a bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen İsrail saldırısında bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Ensariye beldesinin hedef alındığı saldırıda da bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldiği duyuruldu.

Patlama sonucunda hedef alınan binanın çöküş anı görüntülere yansıdı. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İki hükümet kaynağının yaptığı açıklamaya göre ise Lübnan'ın güneyindeki Şama'da bulunan UNIFIL barış gücü karargâhına düzenlenen saldırıda dört İtalyan askeri yaralandı.

Kaynaklardan biri “Dört İtalyan askeri hafif yaralandı, hayatları tehlikede değil” dedi ve soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

UNIFIL olarak bilinen barışı koruma misyonu, İsrail askerleri ile İran destekli Hizbullah savaşçıları arasında bir yılı aşkın süredir çatışmalara sahne olan İsrail ile sınır hattını izlemek üzere Güney Lübnan'da konuşlandırılmış durumda.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.