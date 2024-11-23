Özlemle anıldılar

Arzu KÖPRÜLÜ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Özker Özgür’ün 19’uncu, Zehra Özgür’ün ise 16’ıncı ölüm yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen anma törenine, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, siyasi parti yetkilileri, Özgür ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreni, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı, ardından sırasıyla kızı Münevver Özgür Özersay, İzzet İzcan ve Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların sonrasında Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay konuşmasında, bugün Zehra ve Özker Özgür’ü anarken çelişkili duygular içinde olduğunu belirterek, “İçimden bir ses, bu onların anma töreni ve bugünle hiçbir ilişkisi yok, diyor, diğer bir ses ise, bugünün bağlamından koparak onları nasıl anabiliriz diye soruyor” ifadelerini kullandı.

Münevver Özgür Özersay, “şu an bir yerlerde bir gemi batıyor olabilir. Olsun. Başka yerlerde de birileri ışık tutarak yol gösteriyordur; tıpkı Zehra ve Özker Özgür’ün bir zamanlar bize yaptığı gibi. Şimdi sıra bizde. Biz de bu görevi başarabiliriz” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ise, Özker Özgür ve eşi Zehra Özgür’ü saygıyla ve özlemle andı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, aradan geçen yıllarda sevgi, saygı ve özleminin arttığını belirterek, “bugün hocalıklarını hatırladım ve eğitimde nereden nereye geldiğimizi düşünerek 'anma hakkı' diye bir kavram olması gerektiğini fark ettim “dedi.

