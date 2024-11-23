Başarıları taçlandı

Türkiye’de düzenlenen Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın KKTC Kategorisinde ödül almaya layık bulunanlara ödülleri verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu himayesinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde üçüncüsü gerçekleşen yarışmada Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kadın Girişimciler Konseyi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun imzaladığı Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü kapsamında bu yıl ilk kez KKTC kategorisi açılarak KKTC’den başvuru yapılabilmesi sağlandı.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, başarı hikâyeleriyle dikkat çeken kadın girişimcilerin kanaat önderliği yapması ve potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olması hedeflenen yarışmada KKTC’den 4 farklı kategoride ödül alan girişimciler şöyle:

“Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket Kategorisi: Mercado Gıda Group Şirketleri’nden Gaye Boyacı

En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirketi Kategorisi: BMP Trade’den Elif Özerman

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirketi Kategorisi: Necat Group’tan Selen Necat

En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci Şirketi Kategorisi: Cherry Red Advertising Ltd.’den Eda Baştuğ ve Verda Erk.”





Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024, 09:44