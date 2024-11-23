Öğretmenler tepkili

Mehmet KARA

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Eğitimdeki sorunlara dikkat çeken iki sendika, öğretmenlerin sorunlarla baş edebilmek için zor şartlarda mücadele ettiğini belirtti.

İki sendika, bilime ve eşitliğe inandıklarını belirterek bu yönde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Eylemde ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın emekli olan öğretmenlere bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde plaket verdiğini, bunun güzel bir duygu olduğunu belirterek, “Meslek hayatı içerisinde de öğretmeni topluma hedef göstermesi, baskı unsuru yaratacak diye sosyal medyada linç edilmeye varılacak şekilde bağnazlık yapması, anti demokratik bir şekilde öğretmenine, haklarına, eğitime yaklaşmasını da kabul etmiyoruz.” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene değer verecekse, şu anda 162 okul içerisinde çalışan, 5 bine yakın öğretmen ve 45 bine yakın da öğrencinin faal olarak yaptığı çalışmalara değer vermeliydi.” diyen Maviş, kendilerinin bu değeri görmediğini söyledi.

Yakamızda

Atatürk rozeti…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciyi ve öğretmeni koruduğunu düşünmediklerini ifade eden Maviş, “Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu da düşünmüyoruz.” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk toplumunun bu inkılapları benimseyerek hayata geçirdiğini ve kullanmaya devam ettiğini dile getiren Maviş, bazı eleştirilerde bulundu.

“Yakamızda Atatürk rozeti, beynimizde de Şeriat yoktur bizlerin.” diyen Maviş, öğretmenlerin aydınlık kesim olduğuna dikkat çekti. Bilime ve eşitliğe inandıklarını belirten Maviş, bu yönde mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi. KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, öğretmenin demokratik toplumun, özgürlüklerin, hakların ve geleceğin inşası demek olduğunu belirtti.

