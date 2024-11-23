Hasta başına para aldı

Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin davada beşinci gün örgüt yöneticisi olduğu belirtilen 112 Servis çalışanı Gıyasettin Mert Özdemir’in itiraflarıyla başladı.

Sanık ambulans şoförü, kendini doktor olarak tanıttığını, bazı hastanelerle anlaşma yaptığını ve maaş aldığını kabul etti.

Özdemir, erişkin yoğun bakıma da hasta sevk ettiğini, hastalardan para aldığını anlattı.

Özdemir’e iddianamede yer alan tapelerde geçen, “Taburcu süresi düşerse kazancımız düşer.” ve “Parasını alamadığımız hastayı neden tutuyoruz?” ifadeleri hatırlatıldı.

Sanık, “Gereksiz ve işgüzarca bir konuşmaydı.” şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme başkanı tepki gösterdi

Özdemir, “Her ne kadar 10 bebekle suçlansam da adım sadece Kaya bebekle geçmektedir. Yine savcı Yavuz Engin tarafından art niyetli olarak 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyorum. Soruşturma Savcısı Yavuz Engin art niyetli davrandı.” dedi.

Sanık ambulans şoförünün bu sözüne mahkeme başkanı tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, “Savcı neden art niyetli oluyor? Görevini yapmışsa bu art niyet mi? Görevini yapmak senin nazarında art niyet mi? Asıl savcı bu işin üzerine gitmezse art niyet olurdu.” diye konuştu.

Özdemir, savunmasında 112 Acil çalışanı olduğu için adının duyulmasından endişe ettiğini de anlattı.

İddianamede geçen ve kendisini “Dr. Ahmet” olarak tanıttığı telefon görüşmeleri de sorulan Özdemir, tapelerin tamamını kabul etti.

Sanık Özdemir, Fırat Sarı’dan aldığı 60 bin liranın maaş olduğunu, hasta başı da biner lira aldığını ifade etti.

Özdemir savunması sırasında örgüt lideri olarak geçen Fırat Sarı ile hep görüştüklerini belirterek, “Yoğun bakım işletmesi yapıyor. Her özel hastane yoğun bakımın dolu olmasını ister.” dedi.

Mahkeme başkanı, Özdemir’e “‘Çam Sakura’da doğumlar azalmış’ diyorsun. Nereden biliyorsun?” sorusunu yöneltti.

Özdemir, “Belki tanıdığım kadın doğum doktoru vardır, oradan biliyorumdur.” yanıtını verdi.

10 bebeğin ölümüyle suçlandığını anımsatan Gıyasettin Özdemir, yalnızca Kaya bebeğin ölümüyle ilgili savunma yapabileceğini belirterek, diğer bebek ölümleriyle ilgisi olmadığını iddia etti.

Hastane yöneticileri de kirli çarkın içinde mi?

Sanık Özdemir, soruşturma kapsamında kapatılan hastanelerden Birinci Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi'nden hasta sevki karşılığında para aldığını da öne sürdü, Bağcılar Medilife Hastanesi'ne hasta yönlendirmesi yaptığını iddia etti. Özdemir, anlaşmaları hastane yönetimleriyle yaptığını anlattı.

Özdemir’in savunmasında iddianameye giren telefon görüşmeleri de gündeme geldi. Mahkeme başkanı, sanığa “112’ye bildirtmeyeceğim, hakkımızdan oluruz.” sözünü sordu.

Sanık Özdemir kendini şöyle savundu:

“Bildirtmeyeceğim desem de bildirilmediğini anlatıyorum. Hakkımızdan oluruz kısmı, 112’ye bildirildiği zaman ‘yönetimi açısından değişiklik olmayacaktır’ demek istiyorum.”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Özdemir, “Suçlamaları kabul etmiyorum, ancak hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum.” dedi.

Eryılmaz, bebek ölümlerine ilişkin savunma yaptı

Özdemir’in savunmasının ardından Dr. Dursun Eryılmaz’ın savunmasına geçildi. Eryılmaz, çalıştığı yenidoğan servisinin Fırat Sarı’nın işlettiğini son 5 aya kadar bilmediğini öne sürdü.

Sanık doktor Eryılmaz'ın avukatı, bazı yasa maddelerini referans göstererek suçüstü olmadığı müddetçe müvekkilinin soruşturma izni olmadan yargılanamayacağını söyledi.

Bu durumu değerlendiren mahkeme heyeti, Eryılmaz'ın savunma yapmasını istedi.

Eryılmaz, bebek ölümlerine ilişkin savunma yaptı.

Kırçiçek Helvacı bebeği, üç kez hayata döndürmeye çalıştıklarını anlatan Dr. Eryılmaz, “Akşam Sağlık Bakanlığı’nın yenidoğan uzmanı gelip durumu dinledi.” dedi. Sonrasında Karakoç bebeğin ölümüne ilişkin savunma veren Eryılmaz, “Bağırsaklarında doğumsal çürüme var. Bebek kilo kaybediyor. 1-2 saat canlandırmaya uğraştık ama ex oldu. Ben başındaydım. Akşam polis otopsiye götürmek için geldim. Çağla yanlış bir şey söylenmesin diye beni aradı. İyi ki otopsi yapılmış, basında ‘Beslenmemekten öldü’ dediler. Ama bağırsaktan olduğu belli oldu.” diye konuştu.

Kadan bebeğin ise kalp hastası olduğunu söyleyen Eryılmaz, bebeğin solunum sıkıntısıyla hastaneye geldiğini savundu.

Yalancı ve iftiracı

Aranın ardından sanık Doktor İlker Gönen'in savunması başladı. Gönen, iddianamede geçen 5 bebeğin ölümüyle ilgili savunma yaptı.

"Pasif ötenazi" yapmakla suçlandığı bebek hakkında konuşan Gönen, "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa ötenazi yapan kişi olmakla suçlanıyorum. Sanki bebeğin düşmanıyım. Bir saat kalp masajı yapmışız. Epikrizde yazıyor. Bir de insanların sinir uçlarına dokunacak şekilde kelimeler buluyorlar 'pasif ötenazi' diye. Benim yüzümden 47 kişi bebek katili diye suçlanıyor bunun ağırlığını da taşıyorum. Bunun hesabını kim verecek?" dedi.

Gönen, uzman raporunu hazırlayanlara "yalancı ve iftiracı" dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024, 09:26