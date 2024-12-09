Ülkede bayram havası

Şam düştü, ülkeyi terk eden Esad Moskova’ya gitti.

Yıllardır baskı altında yaşayan halk, sokağa döküldü. HTŞ milisleri tarafından kapıların açılmasıyla Şam halkı Beşar Esad'ın sarayını talan etti, İran konsolosluğunu bastı. Rejimin heykelleri yıkıldı.

Esad'ın Şam'daki sarayına giren halk, balkonlardan ve odalardan ailelerini selamladı. Fakirliğin pençesinde boğuşan Suriye halkı lüks yatakları, kıyafetleri talan etti.

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi. Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti. Rus Tass haber ajansı, Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını açıkladı. Kremlin'den bir kaynağa dayandırılan haberde Rusya'nın Esad ve aile bireylerine sığınma hakkı sağladığı belirtildi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı.

Muhalifler, televizyondan yayınlanan bildiride "Esad rejimini devirdikleri ve Şam'ı kurtardıklarını" duyurdu.

Suriye ordusu ise birliklerinin Hama, Humus ve Deraa'da savaşmaya devam ettiğini açıkladı.

Colani'nin bildirisi yayınlandı

Suriye devlet televizyonu, HTŞ komutanı Colani'nin bildirisini yayınladı.

Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu.

Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı.

Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günler sona erdi" ifadelerini kullandı.

Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.

Muhaliflerden Suriyelilere çağrı

Yurt dışındaki Suriyelilere seslenen Muhalifler, özgür Suriye'ye geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Suriyelilere işkence ve insanlık dışı muamelelerde bulunmasıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahkumlar Muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Muhalifler, tüm mahkumların serbest bırakılacağını duyurdu.

Esad’ın evi talan edildi, heykelleri yıkıldı

Yıllardır baskı altında yaşayan halk, sokağa döküldü. HTŞ milisleri tarafından kapıların açılmasıyla Şam halkı Beşar Esad'ın sarayını talan etti.

Öfkeli halk, Esad rejiminin en büyük destekçisi olan İran'ın Şam'daki başkonsolosluğuna saldırdı. Ayetullah Hamaney'in resimleri yırtıldı, konsolosluğun içindeki eşyalar yağmalandı.

Deyrizor, Lazkiye ve Şam'da Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelleri devrildi, halk meydanlara Özgür Suriye bayrakları astı.

Suriye Bayrağı değişti

Suriye'de 61 yıllık rejimin sona ermesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye Bayrağı gönderden indirilerek Suriyeli muhaliflerce muhaliflerin bayrağı göndere çekildi.

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye'de çöken Baas rejimine ait bayrak indirildi.