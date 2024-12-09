Ucuzluk yok

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün birçok ürünün fiyatı 100 lirayı buldu. Salatalık, patlıcan, taze fasulye, incir, kivi, bal armut kilosu 100 liradan alıcı beklerken, domates 90, patates 80 liradan alıcı bekledi. Biber çeşitlerinin fiyatı 90 liradan başlayıp, 160’a kadar çıkarken, kolokas 80, pancar 40 liradan satıldı. Pazarın en ucuz ürünleri ise kilosu 35 lirayla mandalina, portakal ve kuru soğan oldu. Kestanenin fiyatında ucuzlama olmazken, kilosu 300 liradan alıcı bekledi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, yemeklik sebzelerin çoğunun fiyatının 100 liraya çıktığını ifade ederek, pahalılığın günden güne arttığını söyledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Biberler: 90-160 TL

Salatalık: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Taze fasulye: 100 TL

İncir: 100 TL

Kivi: 100 TL

Bal armut: 100 TL

Domates: 90 TL

Patates: 80 TL

Kolokas: 80 TL

Elma: 45 TL

Portakal: 35 TL

Mandalina: 35 TL

Kuru soğan: 55 TL