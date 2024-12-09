Faydalı işbirliği

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs iş birliğiyle hayata geçirilen “Geri Dönüşüm Sokağı” projesi, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde düzenlenen final etkinliğiyle tamamlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre çevre bilinci oluşturmayı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan proje, Yenikent Yaşam Villaları’nda pilot olarak uygulanmıştı.

Açıklamaya göre etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı İmren Gürbaşar ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, “Bu projeyi önce bölge geneline, ardından ülke geneline yaymayı hedefliyoruz,” diyerek çevre dostu belediyecilik anlayışını vurguladı.

Final etkinliğinde, geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulan sanat eserleri sergilendi, kamu spotunun ilk gösterimi yapıldı ve öğrencilerin projeye katkıları sunuldu. Etkinlikte ayrıca, Biyologlar Derneği’nin doğal yaşam temalı fotoğraf sergisi de yer aldı.

